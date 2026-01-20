María Elvira celebra la política de Trump hacia las dictaduras de la región

Vídeos relacionados:
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, celebró el primer año del segundo mandato de Donald Trump, al afirmar que el presidente “está inaugurando una nueva era para el hemisferio occidental”, con una política firme frente a las dictaduras de la región.
“Esta administración está de pie por la libertad y la democracia, desde Venezuela hasta Cuba y Nicaragua, avanzando un nuevo modelo de liderazgo que confronta a los dictadores y apoya a los pueblos que luchan por su libertad”, escribió la legisladora de origen cubano en su cuenta de X.
Las palabras de Salazar fueron una respuesta directa al mensaje publicado antes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que “en apenas un año, el presidente Trump ha recuperado la soberanía estadounidense, con una política de paz a través de la fuerza”.
Rubio destacó en X que “nuestros aliados nos respetan, nuestros adversarios nos temen y el pueblo estadounidense está primero”.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, su administración ha impulsado una línea más dura contra los regímenes autoritarios del continente, especialmente contra el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, el de Daniel Ortega en Nicaragua y lo que queda del chavismo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de 2026.
María Elvira Salazar, una de las voces más firmes del Congreso en favor de la libertad en Cuba y Venezuela, ha respaldado consistentemente la política de la actual administración hacia la región y ha reiterado que “Estados Unidos no puede permanecer indiferente ante la opresión”.
Lo más leído hoy:
La congresista cubanoamericana también ha insistido en que las sanciones y la presión diplomática deben ir acompañadas de apoyo directo a la sociedad civil, a los presos políticos y a las iniciativas democráticas en el exilio.
Preguntas frecuentes sobre la política de Trump hacia las dictaduras en América Latina
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la postura de María Elvira Salazar sobre la política de Trump hacia las dictaduras de la región?
María Elvira Salazar apoya firmemente la política de Trump hacia las dictaduras en América Latina, destacando su liderazgo en la promoción de la libertad y la democracia desde Venezuela hasta Cuba y Nicaragua.
¿Cómo ha respondido la administración de Trump a las dictaduras en América Latina?
Trump ha adoptado una línea más dura contra los regímenes autoritarios del continente, especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto incluye sanciones y presión diplomática, así como apoyo directo a la sociedad civil y presos políticos.
¿Qué impacto ha tenido la captura de Nicolás Maduro en la política regional?
La captura de Maduro es vista como un hecho histórico, comparado con la caída del Muro de Berlín, y ha generado un fuerte impacto político en toda la región, avivando las esperanzas de libertad en otros países bajo regímenes autoritarios.
¿Qué mensaje envía Estados Unidos con su política hacia Venezuela y otros países bajo dictaduras?
Estados Unidos envía un mensaje claro de que no tolerará el narcoterrorismo ni los regímenes autoritarios en el hemisferio, utilizando sanciones, aislamiento diplomático y, si es necesario, medidas de fuerza para presionar a estos regímenes.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.