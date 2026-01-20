María Elvira celebra la política de Trump hacia las dictaduras de la región

Vídeos relacionados:

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, celebró el primer año del segundo mandato de Donald Trump, al afirmar que el presidente “está inaugurando una nueva era para el hemisferio occidental”, con una política firme frente a las dictaduras de la región.

“Esta administración está de pie por la libertad y la democracia, desde Venezuela hasta Cuba y Nicaragua, avanzando un nuevo modelo de liderazgo que confronta a los dictadores y apoya a los pueblos que luchan por su libertad”, escribió la legisladora de origen cubano en su cuenta de X.

Las palabras de Salazar fueron una respuesta directa al mensaje publicado antes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que “en apenas un año, el presidente Trump ha recuperado la soberanía estadounidense, con una política de paz a través de la fuerza”.

Rubio destacó en X que “nuestros aliados nos respetan, nuestros adversarios nos temen y el pueblo estadounidense está primero”.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, su administración ha impulsado una línea más dura contra los regímenes autoritarios del continente, especialmente contra el de Miguel Díaz-Canel en Cuba, el de Daniel Ortega en Nicaragua y lo que queda del chavismo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de 2026.

María Elvira Salazar, una de las voces más firmes del Congreso en favor de la libertad en Cuba y Venezuela, ha respaldado consistentemente la política de la actual administración hacia la región y ha reiterado que “Estados Unidos no puede permanecer indiferente ante la opresión”.

La congresista cubanoamericana también ha insistido en que las sanciones y la presión diplomática deben ir acompañadas de apoyo directo a la sociedad civil, a los presos políticos y a las iniciativas democráticas en el exilio.