Régimen de los Ortega arresta a 60 personas en Nicaragua por celebrar captura de Nicolás Maduro

Las detenciones se realizaron sin orden judicial y se apoyaron en comentarios en redes sociales

Al menos 60 personas han sido arrestadas en Nicaragua por supuestamente celebrar o expresar apoyo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, denunciaron organizaciones de derechos humanos y medios independientes.

Las autoridades nicaragüenses han detenido a decenas de ciudadanos por manifestar respaldo a la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

La información fue confirmada por la ONG Blue and White Monitoring y por medios locales, que describen una represión basada exclusivamente en la expresión de opiniones, informó un despacho de la agencia AFP reproducido por el periódico británico The Guardian.

De acuerdo con la organización, desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han producido “al menos 60 arrestos arbitrarios”. De ese total, 49 personas permanecían detenidas el viernes sin información sobre su estatus legal, mientras nueve fueron liberadas y otras tres estuvieron retenidas de forma temporal.

El grupo denunció que las detenciones se realizaron sin orden judicial y se apoyaron en comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o la negativa a repetir propaganda oficial.

El diario nicaragüense Confidencial, publicado desde el exilio, señaló que los arrestos se produjeron bajo un “estado de alerta” ordenado por Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, que incluyó vigilancia en barrios y monitoreo de redes sociales.

Por su parte, el periódico La Prensa afirmó que varias detenciones estuvieron motivadas por publicaciones “a favor” de la operación estadounidense contra Maduro.

La nueva oleada represiva ocurre en un contexto de alta tensión regional y de estrecha alianza política entre el régimen de Ortega-Murillo y el chavismo.

Un día antes de conocerse los arrestos, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber cancelado una segunda fase de ataques contra Venezuela, alegando cooperación de Caracas en materia petrolera y la liberación de presos políticos, aunque mantuvo desplegada la flota naval en el Caribe.

En paralelo, el Gobierno de Nicaragua anunció este sábado la liberación de “decenas de presos” políticos con motivo del aniversario 19 del régimen.

Medios locales estiman que fueron excarceladas hasta 30 personas, entre ellas el exalcalde Óscar Gadea y varios opositores y líderes religiosos.

Sin embargo, organizaciones independientes y la embajada de Estados Unidos en Managua advirtieron que más de 60 personas siguen detenidas o desaparecidas, incluidos pastores, enfermos y ancianos, y subrayaron que “la paz solo es posible con libertad”.