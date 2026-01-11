Régimen de los Ortega arresta a 60 personas en Nicaragua por celebrar captura de Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:
Al menos 60 personas han sido arrestadas en Nicaragua por supuestamente celebrar o expresar apoyo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, denunciaron organizaciones de derechos humanos y medios independientes.
Las autoridades nicaragüenses han detenido a decenas de ciudadanos por manifestar respaldo a la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y tráfico de armas.
La información fue confirmada por la ONG Blue and White Monitoring y por medios locales, que describen una represión basada exclusivamente en la expresión de opiniones, informó un despacho de la agencia AFP reproducido por el periódico británico The Guardian.
De acuerdo con la organización, desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han producido “al menos 60 arrestos arbitrarios”. De ese total, 49 personas permanecían detenidas el viernes sin información sobre su estatus legal, mientras nueve fueron liberadas y otras tres estuvieron retenidas de forma temporal.
El grupo denunció que las detenciones se realizaron sin orden judicial y se apoyaron en comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o la negativa a repetir propaganda oficial.
El diario nicaragüense Confidencial, publicado desde el exilio, señaló que los arrestos se produjeron bajo un “estado de alerta” ordenado por Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, que incluyó vigilancia en barrios y monitoreo de redes sociales.
Por su parte, el periódico La Prensa afirmó que varias detenciones estuvieron motivadas por publicaciones “a favor” de la operación estadounidense contra Maduro.
La nueva oleada represiva ocurre en un contexto de alta tensión regional y de estrecha alianza política entre el régimen de Ortega-Murillo y el chavismo.
Un día antes de conocerse los arrestos, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber cancelado una segunda fase de ataques contra Venezuela, alegando cooperación de Caracas en materia petrolera y la liberación de presos políticos, aunque mantuvo desplegada la flota naval en el Caribe.
En paralelo, el Gobierno de Nicaragua anunció este sábado la liberación de “decenas de presos” políticos con motivo del aniversario 19 del régimen.
Medios locales estiman que fueron excarceladas hasta 30 personas, entre ellas el exalcalde Óscar Gadea y varios opositores y líderes religiosos.
Sin embargo, organizaciones independientes y la embajada de Estados Unidos en Managua advirtieron que más de 60 personas siguen detenidas o desaparecidas, incluidos pastores, enfermos y ancianos, y subrayaron que “la paz solo es posible con libertad”.
Preguntas Frecuentes sobre la Represión en Nicaragua y la Captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fueron arrestadas 60 personas en Nicaragua?
Las autoridades nicaragüenses arrestaron a 60 personas por expresar apoyo a la captura de Nicolás Maduro y manifestarse a favor de la operación militar estadounidense que culminó con su detención. Estos arrestos han sido denunciados como arbitrarios por organizaciones de derechos humanos, ya que se realizaron sin orden judicial y se basaron en actividades como comentarios en redes sociales y celebraciones privadas.
¿Cuál es el contexto político en Nicaragua tras estos arrestos?
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la represión en Nicaragua, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro, debido a su estrecha alianza política con el chavismo. Recientemente, el gobierno nicaragüense anunció la liberación de algunos presos políticos, lo que fue visto como una respuesta a la presión internacional, pero más de 60 personas siguen detenidas o desaparecidas.
¿Cómo reaccionó la comunidad internacional a la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses generó diversas reacciones internacionales. Algunos gobiernos y comunidades del exilio, como en Miami, celebraron el hecho, calificándolo como un "día de liberación" para Venezuela. Sin embargo, otros, como el régimen cubano, condenaron la operación militar, calificándola de "agresión imperial".
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro tras su captura?
Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcotráfico, narco-terrorismo y posesión de armas, entre otros delitos. Estos cargos fueron presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están relacionados con su presunta dirección del Cartel de los Soles y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
