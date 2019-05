Óscar Casanella denuncia ante la Fiscalía Militar su detención en la marcha independiente del colectivo LGBTI+ en Cuba

Publicado el Martes, 21 Mayo, 2019 - 06:43 (GMT-5)

El activista cubano Óscar Casanella presentará una denuncia ante la Fiscalía Militar por "lesiones, privación de libertad, coacción y contra el derecho de manifestación", después de que la policía cubana y la Seguridad del Estado lo detuvieran el 11 de mayo en la marcha independiente del colectivo LGBTI+ en La Habana.

Casanella, quien fue golpeado y estrangulado por agentes cubanos, dirige su denuncia contra el Subteniente Wilber Cárdenas, "miembro de la Policía Nacional Revolucionaria (Especializada), con placa o chapilla número 23969, y los demás aforados, uniformados o no", según ha indicado en un texto compartido en su perfil en Facebook.

Este activista narra detalladamente todo lo sucedido durante la marcha del 11 de mayo, donde se encontraba con su mujer y su hijo de dos años, y lo que vivió durante el forcejeo con los agentes, así como las horas posteriores en el hospital Calixto García y en la cárcel de Zanja.

"Cuando estuve muy adolorido y neutralizado físicamente, uno de ellos salió. Los demás me aguantaban dentro y esperaron varios minutos hasta que me sacaron para la calle San Lázaro, me esposaron y me montaron en una patrulla conducida por el subteniente Wilber Cárdenas", señala sobre el momento en que fue golpeado en el abdomen por unos cuatro agentes de la policía en un edificio en la calle San Lázaro.

Así mismo, incluye el nombre de otro agente, Roberto Tarafa, a quien conoce desde 2010 cuando este permutó con su hermana y estuvo presente en Zanja. "Yo me imaginaba que él era agente de la seguridad del estado pero yo nunca lo había visto en funciones y mucho menos conmigo", afirmó este activista.

Otros de los detenidos el 11 de mayo fueron nuestra colaboradora Iliana Hernández, el científico Ariel Ruiz Urquiola y Boris González, quienes lo estaban esperando a su salida de la cárcel de Zanja, pese a que "Roberto Tarafa me dijo que allá afuera no hay nadie esperándote. Que ya habían liberado a los demás y que todos ya estaban tranquilos en sus casas".

Además las imágenes donde se le ve con la herida causada en la frente y el vídeo del momento del arresto, Casanella adjunta un certificado médico del 14 de mayo porque el del 11 está en manos de la policía y de ese día solo tiene las indicaciones de la doctora que lo atendió en el hospital Calixto García.

La denuncia está dirigida al coronel Juan Raudel Risell Collazo, vicefiscal general y jefe de la Fiscalía Militar, con copia para la Dra. Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República y el Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, Ministro del Interior.

Casanella espera que las autoridades cubanas le brinden "la protección debida a (su) persona y el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la (nueva) Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Este activista y científico cubano fue expulsado hace unos años del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR). Ppese a recurrir al Órgano de Justicia Laboral de Medicuba, las autoridades cubanas se mantuvieron en su expulsión.

Desde 2013 fue coaccionado "para conseguir que rompiera mis vínculos con opositores políticos, ya que si me negaba me limitarían mis derechos laborales e incluso me podrían expulsar del INOR", recordó después de que cumplieron esa promesa.

