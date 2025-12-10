Hijo del activista cubano Óscar Casanella pide asilo en EE.UU. para su padre en carta a Santa Claus

Vídeos relacionados:

El activista y científico cubano Óscar Casanella difundió este miércoles el contenido de una carta a Santa Claus escrita por su hijo mayor, en la que el niño pide “lo primero y más importante”: que a su padre le concedan asilo político en Estados Unidos para que no sea deportado.

En la carta, Pablo Casanella afirma haberse portado bien y estudiado, pide disculpas “si a veces juego demasiado al Minecraft y veo demasiados vídeos en YouTube” y solicita como segundo deseo “un set de Lego del explorador antártico”.

El pedido principal, sin embargo, está centrado en la situación migratoria del padre: “por favor concedas asilo político a mi padre para que no lo deporten”, según el texto compartido.

Casanella explicó que la carta lo llevó a publicar un mensaje dirigido a “familiares y amigos”, en el que asegura sentirse “muy mal” por no haber logrado darle a su hijo “seguridad, estabilidad, tranquilidad y alegría”.

En su relato, precisa que se enfoca en su hijo mayor porque fue quien “vivió en Cuba varios años” y porque, ya en Estados Unidos, vive con el temor de que le nieguen el asilo a su padre y la familia sea deportada.

El activista atribuye el estado emocional del niño a experiencias vividas en Cuba, donde —según afirma— presenció episodios de represión, incluyendo agresiones, detenciones y noches en calabozos por manifestaciones pacíficas.

Casanella asegura que su hijo fue detenido junto a él y su esposa el 23 de abril de 2021 por la “policía política” con ayuda de la PNR, y sostiene que existen videos públicos en internet sobre esos hechos.

También describe que en 2021 habría existido vigilancia permanente frente a su vivienda, con una patrulla y agentes, lo que —según su versión— limitó su salida del hogar durante ese periodo.

En su publicación, Casanella afirma que ese 10 de diciembre de 2025 se cumplieron “exactamente cuatro años” desde que pudo salir de Cuba junto a su esposa y su primer hijo en busca de refugio.

Pese a ello, sostiene que no ha conseguido que el menor deje de sentir “ansiedad, inseguridad, preocupación y estrés” por el temor a una eventual deportación.

El activista añade que han transcurrido “casi seis meses” desde su juicio de asilo político y que aún no han recibido respuesta.

“¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que mi hijo comience a sentirse seguro y a disfrutar plenamente de su infancia?”, pregunta en el texto.

La audiencia de asilo de Casanella en una corte de inmigración en Miami concluyó sin veredicto.

De acuerdo con esa información, el proceso se extendió por más de seis horas (de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.) y la jueza se fijó como fecha límite el 11 de julio para emitir el dictamen por escrito.

En declaraciones citadas, Casanella dijo que hubiera deseado una respuesta inmediata, pero que la jueza necesitaba tiempo, y agregó que solo pudo presentar “una mínima parte del dolor” vivido.

Sus abogadas describieron el juicio como extenso pero justo y señalaron que la decisión quedó aplazada para analizar pruebas y elaborar el fallo formal.

Casanella es un bioquímico y exprofesor universitario en La Habana, vinculado al Movimiento San Isidro, con antecedentes de vigilancia, amenazas y represalias desde 2013.

Cruzó la frontera sur de EE.UU. por El Paso, Texas, en enero de 2022, y recibió un documento I-220A en lugar de parole, lo que lo dejó en un “limbo legal”.

En su mensaje, Casanella cierra con llamados a “seguridad y felicidad” para los niños cubanos, respeto a los derechos humanos y libertad para los presos políticos.