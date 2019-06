Heydy González sobre su popular personaje Hidroelia: "Nunca había hecho humor ni pensé que podía gustar"

Publicado el Sábado, 1 Junio, 2019 - 13:51 (GMT-5)

Cuando escuchamos el nombre de Heydy González, lo más seguro es que la mayoría de los cubanos piense de inmediato en Hidroelia, aquel divertido personaje que tanto hizo reír a través de la pequeña pantalla en la Isla, durante la emisión del programa Punto G.

"Era una muchacha ingenua, guajira, que venía de Pinar del Río, que veía muchas telenovelas, se enamora del jefe de mantenimiento de una consulta de Sexología", recuerda.

La actriz continúa atesorando a Hidroelia y la recuerda con especial cariño, puesto que también significó un reto para ella y la hizo crecer como artista: "Cuando me dijeron que era un personaje de humor me asusté un poco. Yo nunca había hecho humor ni pensé que podía gustarle a nadie", confesó en entrevista con La Familia Cubana.

No ad for you

Pero gustó, y mucho, y todavía no ha podido hacer un personaje que logre superar la popularidad de Hidroelia, a pesar de que hace mucho tiempo que ya no está en la televisión. "Gracias a la ayuda de Jorge Alí y Paula Alí, a quien le voy a agradecer toda la experiencia que me aportó, surgió Hidroelia. Yo lo asumí como un personaje serio, dramático, porque si lo hubiera asumido como algo cómico nunca me hubiera salido".

Heydy define su paso por Punto G como "una escuela" en la que logró hacer "un trinomio perfecto" con Jorge y Paula. "El papel de Hidroelia es el que me abrió las puertas a todo lo que estoy haciendo hoy, porque en Cuba me mantengo hoy haciendo humor", expresó la actriz, que reconoce que la divertida e ingenua enfermera ha sido el papel más importante en su carrera.

No obstante, sí le gustaría volver a hacer personas dramáticos o negativos, "pero el humor te da un sabor que no se te quita nunca más. Es adictivo".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram