Cubanos se quejan de una conectividad inconstante: “Seguirles el paso a las tarifas de Etecsa es imposible”

Luego de seis meses de implantada la conexión móvil a internet en Cuba, son pocos los cubanos que han tenido “una buena experiencia con los datos”. “Van y vienen”; pasan del blanco al negro “a pesar de que cuestan demasiado”; “lo mismo te dan ganas de estar online 24 horas que de tirar el teléfono contra el piso”.

Así se expresan algunos de los usuarios del controvertido servicio habilitado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en diciembre de 2018. A tenor con ese monopolio estatal, al cierre de mayo de 2019 existían en el país más de 5 millones 560 mil líneas móviles, de las cuales el 50% puede conectarse a internet a través de datos. El más reciente reporte de la entidad revela que al menos 2 millones 300 mil usuarios lo hacen.

En palabras de la estudiante de Medicina Laritza, “lo que hace falta es que bajen las tarifas de Etecsa para que la conectividad crezca de verdad porque con las actuales muchos cubanos no pueden conectarse. Si tanto quieren que utilicemos las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, ¿por qué no nos permiten acceder al menos a los sitios nacionales sin estar obligados a comprar algún paquete de datos? ¿Por qué no darle esa oportunidad a todos?

“Hay que seguir mejorando la calidad y bajando los precios. Hay que hacer una internet mucho más accesible y poco costosa para que los cubanos tengan todo lo que se requiere en una sociedad avanzada. Hay muchos sitios importantes en los que es imposible navegar porque te acaban con el crédito en minutos. Sigue sin expansión la 4G solo para clientes altos consumidores y en algunas zonas de La Habana y Varadero.

“Los mejores horarios continúan siendo los de la madrugada, a menos que vivas en Playa o en el Vedado. Los barrios periféricos o algunos de Centro Habana y Cerro no saben lo que son los datos móviles porque allí no hay cobertura ninguna”, agrega la joven de 22 años.

Sin embargo, asegura Joan, quien se dedica a arreglar celulares en el municipio habanero de Playa, “no creo que haya que privilegiar la navegación de sitios nacionales por encima de la de los internacionales. Lo que deben es bajar las tarifas de la conexión y dejar que uno entre a la página web que estime conveniente. Incluso en Guyana, uno de los países más pobres de América Latina, la red es más estable y rápida que en Cuba.

“Etecsa es una empresa poco seria; ni siquiera se molesta en responder las preguntas que hacemos los usuarios. Llevo rato preguntando por el dichoso servicio del Nauta Hogar, pero nadie me contesta. En mi barrio hay Nauta Hogar apenas en dos cuadras. Es una opción que tienen medio bloqueada. Lo que están buscando es que uno resuelva la conexión ‘por la izquierda’.

“La conectividad que ha aumentado es la que se lleva a cabo en las zonas Wifi o por datos móviles. Sin embargo, el Nauta Hogar, que permite la mayor comodidad para realizar una búsqueda en internet sobre todo para las personas de avanzada edad, es la alternativa menos desarrollada. Yo te regalo los datos móviles que hay aquí”, indica con disgusto el cuentapropista de 34 años.

A principios de 2019 el estudio anual Informe Global Digital colocaba a Cuba entre los países que más crecieron en usuarios de internet y redes sociales en el mundo en 2018. Entonces se planteaba que existían 6 millones 470 mil cubanos con algún tipo de conexión a la web, lo que representaba el 56% de la población de la isla.

De acuerdo con cifras oficiales, más del 60% de esos usuarios accede a internet desde los centros de trabajo y estudio y casi todos están vinculados a alguna de las redes sociales.

Según apunta el informático Dariel, de 29 años, “¿cuántos de los más de dos millones de usuarios que han usado datos móviles tienen actualmente activado un paquete de datos? La mayoría de mis conocidos han comprado esos paquetes una o dos veces para probarlos. Tenemos internet inconstantemente porque seguirles el paso a las tarifas de Etecsa mes a mes es imposible. Lo peor es que sabemos que no habrá una baja de precio en largo tiempo.

“Cuando se inició la conexión por datos en diciembre pasado compré un paquete, pero eso solo me sirvió para darme cuenta de que el servicio no era para quien vive de su salario por lo que no he vuelto a malgastar mi dinero. El Nauta Hogar está al alcance de pocos y la wifi es para conectarse un ratico porque hay que estar loco para aguantar dos horas sentado en un parque”, explica.

Al respecto, comenta con tono de burla uno de los foristas de Cubadebate que hubo una rebaja en el costo de las llamadas de Etecsa en enero de 2013 y la conexión en la wifi, que empezó en 2015, la bajaron a los dos años, de 2 CUC a 1 CUC la hora.

“Estoy valorado cambiarme a Iliad (empresa italiana), porque por tan solo siete euros tengo todo esto: minutos ilimitados a líneas fijas y móviles internacionales (más de 60 destinos, a líneas fijas en Europa y fijos y móviles en Estados Unidos y Canadá); SMS ilimitados a fijos y móviles en Italia; 50GB EN 4G / 4G +. Cubacel por 7 CUC solo me da 600 MG”, agrega.

Otro usuario indica en el mismo sitio web que “todos esos números solo dicen que hay un crecimiento de números. El cubano que vive de su salario está muy lejos aún de la conectividad. Ahora tenemos acceso, pero uno bastante limitado.

“¿Cuándo bajaran las tarifas de las conexiones a internet? ¿Cuándo mejorarán y serán más óptimas las conexiones? ¿Cuándo ampliarán las zonas wifi, adentrándose en los barrios para hacer uso de las nuevas disposiciones sobre el uso de redes privadas, ya que los equipos admitidos solo tendrán permitido un alcance de más o menos 400 metros?

“Es muy alentador saber que más usuarios hacen uso de las redes de internet, pero a un a un costo alto. Etecsa no puede, aunque hay quienes lo piensan, ser un monopolio de las comunicaciones y abusar de ser la única compañía telefónica que existe en un país de más de once millones de habitantes. Etecsa, o quienes están detrás de esta compañía, tienen que democratizar los precios para que sea oportunidad para más usuarios con menos recursos que de igual manera necesitan informarse y comunicarse, así como adquirir mayores conocimientos de todo tipo”, destaca.

