Carta abierta de médicos cubanos en Brasil a la comunidad internacional

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019

Desde que muchos médicos cubanos decidimos quedarnos en Brasil comenzamos a enfrentar problemas con los que no contábamos, y que surgieron además de los que ya existían, como por ejemplo el injusto salario que pagaba Cuba (nos robaba el 75 porciento de lo que ganábamos por nuestro servicio), o las presiones a nuestros seres queridos en Cuba. A continuación, quisiera centrarme en lo que pasó tras nuestra salida del Programa “Más Médicos” del cual el gobierno cubano nos arrancó hace algunos meses.

Primero: el gobierno de Cuba decide retirar unilateralmente a los médicos, hecho sustentado en ciertas declaraciones del todavía no presidente Bolsonaro. El gobierno cubano nos obligaba a los médicos a vender nuestras pertenencias en un tiempo récord y a precios que no corresponden al valor real de las cosas, para así sacarnos de Brasil de manera urgente.

Comienza de parte del gobierno cubano una serie de amenazas en contra de los médicos que supuestamente se quedarían en Brasil o los que se habían quejado por la premura de la partida y no habían podido vender sus cosas.

El gobierno cubano sin pensar en que aún teníamos nuestras pertenencias sin poder venderlas o mandar para Cuba en un contenedor o equipaje no acompañado, comienza a montar médicos en vuelos, junto con la amenaza a través de los coordinadores de que serían declarados desertores aquellos que no volaran en la fecha indicada. Los médicos fueron acosados y amenazados constantemente por los coordinadores de cada estado aquí en Brasil, con la familia en Cuba, existen audios que prueban esto.

El gobierno cubano organizó unos grupos que visitaban a nuestras familias para amenazar y presionar para que regresáramos, una especie de hostigamiento incluso a personas mayores, con enfermedades crónicas, madres, padres, abuelos de estos médicos que decidieron quedarse aquí en Brasil fueron víctimas de esto.

Somos en estos momentos atacados constantemente en las redes sociales por elementos de la seguridad del estado cubano, somos mal llamados desertores y traidores por el gobierno cubano más otros que nos acusan de flojos y de comunistas, sin dudas todos los que nos atacan son harina del mismo costal.

El gobierno de Cuba prohíbe a todo mal llamado desertor la entrada al país por no menos de 8 años, esto lo conocen muchos, lo que no saben muchos es que estos años comienzan a correr a partir de que te declaren en Cuba como emigrado, y no a partir de que dejas de ser parte de la misión en el extranjero. Una injusticia supera a la otra.

La historia acá en Brasil no es demasiado positiva.

Comenzando por el lanzamiento del edital para inscribirse en el Programa Más Médicos en diciembre del 2018, es una especie de convocatoria donde los médicos brasileños graduados en Brasil tendrían la prioridad, en segundo lugar estarían los brasileños graduados fuera de Brasil, y por último los extranjeros donde se incluían los cubanos. Todos o casi todos los cubanos se inscribieron en este edital con la esperanza y casi la seguridad de que trabajaríamos como médicos y en el programa de donde fuimos arrancados por el gobierno cubano sin previo aviso.

Después de meses en una batalla campal aquí en Brasil por incluirnos en el Programa “Más Médicos”, todos sin trabajo, vendiendo las pertenencias o simplemente viviendo de los pocos ahorros que se lograron acumular, de manera totalmente arbitraría dejamos de ser parte del edital por exclusión inexplicable. Nadie del ministerio salió a decir por qué los médicos cubanos no podríamos seguir optando por el programa en cuestión, cuando había y hay aún miles de médicos de otras nacionalidades ejerciendo como tal en este mismo programa.

En mayo último nos llegó el último golpe: el programa varió su configuración y ya no incluye a extranjeros y por ende a médicos cubanos. Es inaudito, ¿de qué estamos hablando, cuando en este país hay ahora mismo unas carencias enormes de médicos, cuando dejamos a pacientes sin atención, cuando todo Brasil sabe que la élite del Consejo Federal de Medicina canaliza y maneja a su antojo todo lo que el Ministerio de Salud promueve?

Entre un 95 a un 98 por ciento de los médicos cubanos que nos quedamos en Brasil estamos sin trabajo desde ese momento. Estamos siendo víctimas de xenofobia, exclusión, acusados de ser parte del gobierno comunista de Cuba. O sea, que el solo hecho de ser cubano ya te excluye aquí en este país para optar por cualquier trabajo. Aunque sea albañil, dependiente de un mercado o farmacia, para el trabajo que sea: no nos dan trabajo. Es desesperante.

Aquí hay familias con niños que están desempleadas y no ha sido por falta de gestión. Otros profesionales han debido abandonar la medicina por el momento.

La reválida es otro problema enorme. En todo país civilizado, o en casi todo, para no ser absolutos, los profesionales extranjeros deben hacer un examen de reválida para poder ejercer como tal. En el caso de la medicina, con mayor justificación aún. Pues bien, en Brasil esa reválida no se realiza hace 2 años y unos meses.

En lo que va de año no se avizora pretensión alguna de organizar este examen. De igual manera hay que tener una cierta economía para esto, en caso de realizarse, cosa que casi ningún médico cubano acá puede garantizarse.

Para realizar este examen el profesional debe tener acceso a una serie de documentos que lo acrediten como tal, todos estos deben estar timbrados, acuñados y firmados por las instancias legales e institucionales del país de origen de este profesional. Esos documentos, si no fuéramos “desertores”, como Cuba nos llama, nos costarían a nosotros entre 2500 y 3000 CUC en Cuba. En el caso nuestro, el gobierno prohíbe la liberación de estos documentos, por lo que nos vemos imposibilitados en caso de que haya reválida de concluir el proceso: ¡no tenemos acceso a los documentos que piden!

Los médicos cubanos varados aquí en Brasil nos encontramos desamparados, sin trabajo, hemos vendido todo, estamos hacinados, durmiendo en el piso, vivimos de la ayuda de amigos solidarios o expacientes, o de los pocos ahorros que quedan. Es una agonía.

Es por eso que esta carta va en nombre de todos, puedo asegurarlo, los médicos que nos hemos acogido a la propuesta de asilo del presidente Bolsonaro. Y el objetivo es simple: un pedido de auxilio. Sobre todo a los políticos estadounidenses que tienen en sus manos la reinstalación del Programa Parole para Médicos Cubanos.

Los políticos en Estados Unidos que nos han apoyado abiertamente, los periodistas y muchos amigos que se han hecho cercanos por su solidaridad para con nuestra situación, deben saber lo que estamos pasando. Para colmo, la falta de información nos hace más terrible todavía el asunto: no sabemos si ese programa en Estados Unidos será reabierto o no, no sabemos si en Brasil alguien se va a acordar de nosotros, y lo único que sí sabemos en que a Cuba no podemos regresar.

Agradecidos y en espera de ayuda,

Profesionales Cubanos de la Salud, ex integrantes del Programa “Más Médicos”.

