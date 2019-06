Cancelan vuelo de Santiago de Cuba a La Habana por desperfectos en el avión

Publicado el Sábado, 22 Junio, 2019 - 15:44 (GMT-5)

Henry planeaba viajar a La Habana este 20 de junio desde Santiago de Cuba en el vuelo 989, de las 11:35 de la noche a cargo de la aerolínea Cubana de Aviación. Sin embargo, luego de realizar el chequeo correspondiente, una funcionaria del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, le informó que estaba demorado.

Pese a la irritación del joven santiaguero, decidió esperar. Pero no tardó mucho para que la vocera de Cubana de Aviación, por segunda vez, hiciera un comunicado, esta vez cancelando el vuelo definitivamente.

Boleto del vuelo 0989 de Cubana del pasado 20 de junio. / Cortesía del autor

“Nos dijo que ya se cancelaba el vuelo, y que teníamos que esperar hasta que La Habana, comunicara el reajuste de la salida. Estuvimos esperando más de una hora, y nos dijeron, que el vuelo saldrá a las dos de la tarde”, refirió el joven.

Entre la espera, una joven quien también aguardaba el vuelo interprovincial, contactó con la dueña de la renta El Pedregal, ubicada muy cerca de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, donde pensaba hospedarse.

Pero la hospedadora, ya sabía las razones por las cuales su huésped no llegaría esa madrugada, y es que minutos antes, habían retornado a la renta unos turistas que casualmente viajaban a Santiago de Cuba en el propio vuelo.

“Me dijo que los turistas habían llegado temblando, habían salido en el vuelo Habana-Santiago y cuando iban por Camagüey el avión comenzó a botar aceite, por lo que dio la vuelta hasta La Habana, por el peligro a colapsar si llegaba a Santiago”, describe la joven.

CiberCuba contactó con una trabajadora de la oficina de ventas, situada en la Calle Enramadas de la urbe suroriental, quien bajo la condición de anonimato, confirmó la avería en la aeronave.

“El avión comenzó a perder aceite, y tuvo que regresar de emergencia a La Habana, menos mal y no pasó a mayores y logró aterrizar bien, o íbamos a tener que lamentar otra tragedia. No hace mucho un vuelo de Fly All Ways que iba para Suriname, también por poco se cae al salir del aeropuerto Antonio Maceo; tuvo que regresar a los minutos de haber despegado, y se pasaron como dos horas para poder arreglar el problema, aunque como es una línea extranjera, no dan muchos detalles”, indicó la trabajadora estatal.

La funcionaria de la agencia comercial reveló, que muchos tras enterarse de lo sucedido, reintegraron el pasaje, ya que el vuelo reajustado para las 2.00 P.M también fue cancelado.

El estado del vuelo aparece como desconocido en una web especializada / Captura de pantalla de Flight Stats

“Estamos devolviendo el total del dinero que son 220 pesos (8.80 dólares), porque el avión que iban a ponerse para las dos de la tarde también se canceló y los que decidieron viajar, fueron enviados este sábado por guagua en la mañana", apunta.

"Este problema lo tenemos casi todas las semanas, porque solo existe un avión para Santiago y también cubre otras rutas del país y es más el tiempo que se echa en reparación que volando”, confesó.

Tras el accidente aéreo ocurrido en La Habana, el 18 de mayo del 2018, donde perdieron la vida 112 personas, en un vuelo de la capital a Holguín, administrativos de Cubana de Aviación informaron que se solucionarían las dificultades de la aerolínea en junio del mismo año.

No obstante, a más de un año de la tragedia, las promesas quedaron olvidadas junto a la deprimida flota de aviones con la que cuenta Cubana de Aviación, y la situación sigue empeorando.

