Samuel Formell, director de Los Van Van: “Como no somos políticos tratamos de estar apartados de eso"

La agrupación cubana Los Van Van celebran su 50 aniversario con una gira que incluye Estados Unidos, en un momento donde las tensiones entre La Habana y Washington están en uno de sus puntos más álgidos.

A pesar de que el tour por el territorio estadounidense ya estaba programado desde hace unos meses, la realidad es que las actuaciones de la orquesta cubana se celebrarán en medio de las nuevas sanciones que impuso Trump y del proyecto de Ley que presentó el alcalde de Miami en el que pide al Congreso de los Estados Unidos la eliminación del intercambio cultural con Cuba.

En este sentido Samuel Formell, director de la agrupación, aseguró que solo están centrados en hacer música. "Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música", dijo el miércoles durante una entrevista con The Associated Press.

"Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día", añadió.

También explicó que, hasta la fecha, a la banda nunca se le ha negado una visa para actuar en Estados Unidos, donde este 27 de junio tocarán en Washington y el próximo día 29 ofrecerán otro concierto en Nueva York, donde ya estuvieron el pasado 26 de junio.

Formell hizo referencias a las sanciones que anunció el dirigente estadounidense y dijo que principalmente afectan a la Isla. "A nosotros nos afecta, no tanto por el venir aquí, sino nos afecta por la economía en Cuba, en la vida diaria, porque yo vivo en Cuba. Son medidas bien drásticas, bien fuertes", afirmó.

La banda, formada en 1969 por su padre, Juan Formell, tiene previsto ir a Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina cuando finalicen su periplo por EEUU. Samuel Formell también aportó su particular receta para explicar la longevidad del grupo.

"El secreto es que los músicos se mantengan en el grupo", aseguró.

