Haila, todo glamour en Italia posando con un vestido rojo

La cantante cubana Haila María Mompié se encuentra actualmente en Italia con motivo a su reciente tour 2019 por Europa, con la que ha hecho paradas por varias ciudades como Bari y Bríndisi.

Además de poner a bailar a su público y deleitar desde el escenario con algunos de sus mejores canciones, "La diva del son" ha aprovechado su estancia para disfrutar de la belleza, los encantos y el buen estilo que caracteriza el país europeo.

En el día de ayer Haila se dejó llevar por el glamour italiano y apareció en las redes sociales luciendo un vestido rojo desde las escaleras del hotel Borgo Lanciano en la localidad de Castelraimondo al más puro estilo Lady in red.

Haila acompañó su estilismo con un clutch dorado y pulseras que combinaban a la perfección con su traje. Sin embargo, además de mostrar a todos sus seguidores su estilismo, la cantante quiso enviar un mensaje cargado de consejos sobre las actitudes que debemos tomar ante las situaciones que nos pone la vida.

La intérprete de Me vuelves loco comenzó su texto de la siguiente manera: "No hables de lo que viste, ni condenes lo que tú no has sentido, cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y la lucha que enfrenta."

A continuación la Mompié lanzó un dardo a todos aquellas personas que critican las vidas ajenas sin saber la realidad de las cosas: "Todos tenemos nuestra propia historia de vida que no corresponde ser juzgada por quien no la vive o vivió y mucho menos la conoce, por lo que es mejor callar que locamente hablar", concluyó.

