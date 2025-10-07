Haned Mota regresa a Cuba: Así fue el reencuentro con su madre Haila María Mompié en el aeropuerto

El cantante cubano Haned Mota regresó a Cuba tras un tiempo fuera de la isla y protagonizó un emotivo reencuentro con su madre, la reconocida artista Haila María Mompié, en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

En un video compartido en sus redes sociales, se puede ver el abrazo lleno de cariño entre madre e hijo, quienes no pudieron contener la emoción al volver a verse. En las imágenes se ve el momento en que Haned alza en brazos a su mamá feliz de volver a verla.

“Nada como estar de vuelta en casa con los míos, un sentimiento que no se puede describir con palabras. Te amo Haila, Aned Mota, te amo, Cuba, te amo”, escribió Haned junto a una serie de fotos que resumen su visita.

Durante su estancia, el artista compartió momentos con amigos y colegas del género urbano como Ja Rulay, además de disfrutar reuniones familiares junto a sus padres, Haila y Aned Mota. En las imágenes publicadas, se le ve sonriente, relajado y feliz de reconectar con su gente y sus raíces.

Haned, quien sigue desarrollado su carrera musical en Miami, ha mantenido siempre un estrecho vínculo con su familia. Ante las fuertes críticas del exilio cubano hacia su madre por simpatizar con el régimen castrista, ha recalcado que en su casa se habla de música, no de cuestiones políticas y que siempre apoyará a su progenitora.

