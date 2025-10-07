Haned Mota regresa a Cuba: Así fue el reencuentro con su madre Haila María Mompié en el aeropuerto

El cantante cubano Haned Mota regresó a Cuba tras un tiempo fuera de la isla y protagonizó un emotivo reencuentro con su madre, la reconocida artista Haila María Mompié, en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
En un video compartido en sus redes sociales, se puede ver el abrazo lleno de cariño entre madre e hijo, quienes no pudieron contener la emoción al volver a verse. En las imágenes se ve el momento en que Haned alza en brazos a su mamá feliz de volver a verla.
“Nada como estar de vuelta en casa con los míos, un sentimiento que no se puede describir con palabras. Te amo Haila, Aned Mota, te amo, Cuba, te amo”, escribió Haned junto a una serie de fotos que resumen su visita.
Durante su estancia, el artista compartió momentos con amigos y colegas del género urbano como Ja Rulay, además de disfrutar reuniones familiares junto a sus padres, Haila y Aned Mota. En las imágenes publicadas, se le ve sonriente, relajado y feliz de reconectar con su gente y sus raíces.
Haned, quien sigue desarrollado su carrera musical en Miami, ha mantenido siempre un estrecho vínculo con su familia. Ante las fuertes críticas del exilio cubano hacia su madre por simpatizar con el régimen castrista, ha recalcado que en su casa se habla de música, no de cuestiones políticas y que siempre apoyará a su progenitora.
Preguntas Frecuentes sobre el Reencuentro de Haned Mota con su Madre en Cuba
¿Cómo fue el reencuentro de Haned Mota con su madre Haila María Mompié en Cuba?
El reencuentro de Haned Mota con su madre, Haila María Mompié, fue muy emotivo, ocurriendo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El momento fue capturado en video y compartido en redes sociales, mostrando el abrazo lleno de cariño entre madre e hijo, después de un tiempo de separación.
¿Qué desafíos ha enfrentado Haned Mota en su carrera musical por ser hijo de Haila María Mompié?
Haned Mota ha enfrentado la presión de desligarse de la sombra de su madre y consolidar una identidad propia dentro del medio artístico. Aunque su apellido le ha abierto puertas, también ha tenido que demostrar su propio talento para ser reconocido como artista independiente.
¿Cómo ha manejado Haned Mota las críticas hacia su madre por su simpatía con el régimen cubano?
Haned Mota ha sido claro en que en su hogar se habla de música, no de política, y siempre apoyará a su madre. A pesar de las críticas, subraya que su foco está en su carrera y en mantener un vínculo familiar fuerte y fuera de la política.
