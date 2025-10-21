Dedicarán misa conmemorativa a Celia Cruz en La Habana

Vídeos relacionados:

Una misa conmemorativa por el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la cantante cubana más universal, se celebrará este martes 21 de octubre de 2025 a las 11:00 a.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ubicada en calle Manrique esquina Salud, en Centro Habana. El homenaje religioso, bajo el lema “Unidos por Celia”, forma parte de las celebraciones internacionales por los 100 años del natalicio de la Reina de la Salsa, nacida en La Habana el 21 de octubre de 1925.

La invitación fue compartida en redes sociales por Lester Rafael Zayas Díaz y Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo, quienes difundieron el cartel del evento y llamaron a recordar “a ese paradigma de la música cubana, la gran Celia Cruz”.

La noticia ha tenido un gran impacto en redes. La cuenta oficial de Celia Cruz en Instagram reposteó el cartel del evento, mientras que la cantante Haila Mompié también compartió la convocatoria.

El albacea de la cantante, Omer Pardillo Cid, confirmó a CubaNet que la misa fue convocada por la Iglesia Católica en Cuba y por Haila Mompié, y expresó su esperanza de que “la dictadura no cancele la misa”. Pardillo recordó que Celia “sigue siendo una figura amada y respetada por el pueblo cubano, más allá de cualquier censura”.

Un homenaje bajo la sombra de la censura

El anuncio de la misa ocurre pocos días después de que el Ministerio de Cultura y el Partido Comunista de Cuba censuraran una gala artística en homenaje al centenario de Celia Cruz, organizada por Teatro El Público en colaboración con la Fábrica de Arte Cubano (FAC). El Centro Nacional de Música Popular suspendió el evento sin ofrecer explicaciones ni mencionar el nombre de la artista, lo que generó una ola de indignación entre intelectuales, músicos y ciudadanos dentro y fuera de la Isla.

Como respuesta, la Fábrica de Arte Cubano realizó una acción simbólica de resistencia: durante una hora mantuvo una silla vacía iluminada en el escenario, en silencio absoluto, para luego reproducir los temas más emblemáticos de la Guarachera de Cuba. En un mensaje publicado en Facebook, la institución escribió: “Una obra de arte que no fue, una butaca, silencio y el arte de la resistencia… Celia vive”.

La fe y el recuerdo

La misa de este 21 de octubre, de producirse, será la segunda ceremonia religiosa dedicada a Celia Cruz en Cuba, luego de la realizada en 2016 en el mismo templo. En aquella ocasión, el párroco Ariel Suárez ofició la misa acompañado por artistas y fieles que recordaron a la cantante, quien murió en el exilio sin poder regresar a su país.

Celia Cruz fue una voz de identidad, resistencia y alegría para generaciones de cubanos. Desde el exilio, convirtió su música en un acto de rebeldía frente al régimen que prohibió sus canciones y borró su nombre de los medios oficiales. A cien años de su nacimiento, sigue siendo —como recuerda CiberCuba en su reportaje especial “Cien años de Celia Cruz”— “una artista que no solo reinó en la salsa, sino que enseñó al mundo lo que significa ser cubano sin perder la esperanza de una Cuba libre”.

La Reina de la Salsa, quien inmortalizó su grito “¡Azúcar!”, será recordada en su tierra con la fuerza de la fe, la música y la memoria, símbolos de una Cuba que todavía le canta.