Baby Lores niega relación amorosa con Dayamí La Musa: "Osmani está en un proceso de despecho"

Cuando ya creíamos que Baby Lores no respondería a los insultos y acusaciones que recibió a través de las directas de Osmani García, el exintegrante de Clan 537 dijo estar "decepcionado" y desmintió que él y Dayamí La Musa hayan tenido ningún tipo de relación más allá de lo profesional y la amistad.

Osmani, en su última directa y tras ver a Dayamí y su novio juntos en el nuevo programa de Lores, aseguró que los cantantes mantenían una relación sexual desde hacía tiempo y que sentía "pena" por la nueva pareja de la artista.

Lores, a través de una entrevista para Qué bien TV, desmintió las acusaciones y aseguró que Osmani estaba despechado y solo quería afectar la relación de su ex.

"Da penar hablar de todo eso, pero lo desmiento totalmente. Yo creo que Osmani está en un proceso de despecho, de odio y de falta de amor y no está calculando el daño que eso le hace a su persona. A mí eso no me afecta en nada (...) sus problemas con La Musa no son mis problemas, yo no fui la causa de su separación y siempre he sido imparcial", expresó.

Lores también se disculpó con el público por "toda esta polémica desagradable que he tratado de sobrellevar", dijo estar decepcionado de Osmani por tomarse como enemigos a "todas las personas que se acercan a Dayamí".

"Ella me pidió ayuda, yo se la di, como igual se la puedo dar a él o a muchas personas, porque yo soy una persona que disfruta ayudar, y desde ese momento empezó a pasar todo esto", sostuvo.

Con respecto a los insultos que "El chiquitico de Cuba" le lanzó a su expareja, Lores comentó: "Yo creo que ningún hombre tiene el derecho de hablar así de una compañera, aunque hayan terminado las cosas mal. No creo que la gente tenga que escuchar difamaciones y blasfemias como estas, me parece de muy mal gusto, algo muy infantil y que demuestra mucho dolor".

Además, señaló que Osmani debió haberse comunicado directamente con él y no usar las redes sociales para eso: "Él sabe donde yo vivo, él sabe mi teléfono, yo no me escondo, creo que los hombres hablan de frente a frente. no había necesidad de llegar a la ofensa pública".

Por último, Lores explicó que le está contestando así porque Osmani "me bloqueó de todas las plataformas cuando empecé a localizarlo".

"Es una estrategia para desestabilizar el nuevo intento de rehacer la vida de Dayamí", puntualizó. "Yo la veo feliz, creo que encontró un muchacho educado, que se comporta de una manera muy correcta".

