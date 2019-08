Bolsonaro: "Si los cubanos fueran tan buenos habrían salvado la vida a Hugo Chávez"

Publicado el Viernes, 2 Agosto, 2019 - 08:16 (GMT-5)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó la capacidad profesional de los médicos cubanos durante la presentación del nuevo programa sanitario que sustituirá al Más Médicos de Dilma Rousseff.

"Si los cubanos fueran tan buenos, habrían salvado la vida de (Hugo) Chávez, no funcionó. Si fueran tan buenos, (los ex presidentes) Dilma (Rousseff) y (Luiz Inácio) Lula (da Silva) tendrían médicos cubanos en el Palacio de Planalto, no brasileños", aseguró el jueves en la comparecencia de prensa.

El dirigente explicó que durante su etapa como diputado federal trató de interferir, sin éxito, en la aprobación del programa Mais Médicos. "El Parlamento era conducido de otra forma. Hoy es completamente diferente", dijo.

El mandatario también arremetió contra el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) por el trato que recibieron los galenos de la Isla. "Durante años, las madres y los padres se han separado de sus esposos, esposas e hijos. Un problema humanitario que fue violado por el PT. Hablo porque soy el padre de cinco hijos", afirmó.

"Brasil se prestó a alimentar una dictadura (en Cuba), aproximadamente 1,2 billones de reales fueron destinados a Cuba, tomando de los profesionales que estaban aquí", añadió.

Un discurso que contrasta con el que pronunció en agosto de 2013, cuando siendo diputado defendió que los médicos de la mayor de las Antillas no llegaran con sus familiares. "La verdad está saliendo a la luz lentamente: quieren traer a 6,000 médicos cubanos. Presten atención. Es provisional: cada médico cubano puede traer a todos sus dependientes. Y sabemos un poco sobre cómo funciona la dictadura de Castro". Entonces cada médico traerá 10, 20, 30 agentes aquí ", aseguró en aquella ocasión.

La incorporación de los galenos cubanos al nuevo programa "Médicos para Brasil" aún no está prevista. Horas antes de la rueda de prensa, el portavoz de la presidencia, Otavio Rego Barros; detalló que la situación de los médicos cubanos estaba siendo analizada.

Actualmente se estima que cerca de 1.800 médicos cubanos que trabajaron en el extinto Más Médicos permanecen en ese país a la espera de nuevas oportunidades profesionales.

Esta semana, el gobierno de Jair Bolsonaro anunció que los profesionales sanitarios cubanos que decidieron no regresar a la Isla y permanecer en Brasil podrán solicitar un permiso de residencia y trabajar en el país por al menos dos años.

