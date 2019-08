Muere en Estados Unidos el joven sonidista cubano Dubiel Rodríguez

Publicado el Miércoles, 7 Agosto, 2019 - 13:16 (GMT-5)

Muchos han sido los mensajes de despedida al joven sonidista cubano Dubiel Rodríguez, quien murió hoy en Estados Unidos.

Según explicó el economista cubano Omar Everleny en la red social Facebook, Rodríguez murió en su apartamento de La Vegas a causa de una úlcera.

Dijo además que, por miedo a que lo deportaran, no llamó para pedir ayuda.

"Se ha ido un gran amigo. Muchos no comprendemos que la vida es una sola. Me hubiera gustado estar cerca para decirle, que no importara lo que sucediera después. Murió por no pedir auxilio, estaba solo en su apto en las Vegas. Tenía miedo a que lo deportaran a Cuba. Cuánto dolor habrá pasado con una úlcera reventada, y no llamó a emergencia. Hasta que cayó al suelo y ahí murió. Amigo te queremos siempre no importa donde estés", dijo Everleny.

Por su parte, el importante guitarrista cubano Elmer Ferrer también ofreció sus condolencias.

Según Ferrer, estuvo presente para ver la carrera de Rodríguez desde los inicios, hasta convertirse en "un sonidista excelente".

"Te deseo que toda la luz del universo te acompañe, y que nos veamos otra vez para seguir haciendo música juntos! Te quiero siempre hermano!!!", escribió el guitarrista cubano.

Descemer Bueno, para quien Rodríguez trabajó como sonidista por muchos años, también lamentó la noticia en redes sociales y dijo que le había puesto "muy triste".

Asimismo, el fotógrafo Iván Soca compartió una foto con Rodríguez en su estudio. "Pongo bandera a media asta", dijo Soca.

Aunque aún no se ha confirmado con precisión cuál fue la causa de la muerte del joven cubano, en uno de los comentarios un usuario dijo que "tuvo una complicación estomacal (no esclarecida aún) y solo así se fue sin más. Una verdadera pena y todavía no se sabe. Solo que tenía un dolor de estómago".

Por el momento, las redes se inundan de mensajes de cariño, condolencias y pésames, ya que significa una gran pérdida para el mundo de la música y para familiares y amigos.

"Hemos perdido un gran amigo, un gran ser humano. Dios te tenga en gloria hermano", dijo en Facebook el usuario Miguel Ángel De Armas.

Por su parte, Rey Alazo expresó: "No me creo que te nos hayas ido Dubiel Rodríguez, siempre te recordaremos por tu increíble forma de ser, enorme corazón, amable, sincero, genuino, siempre servicial. Así te recordaremos siempre! Mi más sincero pésame para su familia. Descansa en paz amigo".

