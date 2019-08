Alejandro Sanz y Camila Cabello logran Disco de Platino con "Mi persona favorita"

Publicado el Jueves, 8 Agosto, 2019 - 15:11 (GMT-5)

Los cantantes Alejandro Sanz y Camila Cabello han logrado en tan solo cuatro meses que su colaboración Mi persona favorita ya sea Disco de Platino en España.

El tema fue una sensación desde que se anunció y ha sido recibido por todo lo alto por los fans, no solo por la melodía y letra, sino también por el excelente binomio que lograron dos de los más seguidos artistas de la industria musical.

"Todo lo que hace feliz siempre hay que compartirlo. Y esto es culpa vuestra…mi sonrisa se ve hasta de espaldas. GRACIAS", escribió Sanz para anunciar el éxito del tema y agradecer a sus fans.

"Enhorabuena!! Menudos dos artistas", "Es una obra maestra la canción, y se merece eso y más", "Es una canción muy tierna. No puedo evitar pensar en mis personita favoritas cuando la escucho", "Felicidades no podría ser de otra forma", "Sois geniales", "Gracias a ti, por regalarnos estas joyas!!", comentaron algunos fans.

Mi persona favorita también fue un gran regalo para los fans hispanos de Camila Cabello, pues es la primera canción que la artista ha cantado completamente en español.

La canción pertenece al nuevo álbum del madrileño que lleva por nombre El Disco, y le canta a la aceptación, la tolerancia y la diversidad, apostando por el amor y los sentimientos por encima de todo.

Además, la colaboración ha sido un sueño cumplido para la cantante cubana, quien la anunció con gran emoción a principios de año: "En el verano pasado Alejandro me llamó y me preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción juntos para su nuevo álbum. No es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada, y sin poder esperar un minuto más para tomar el primer avión a Miami".

