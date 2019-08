Natalia Tápanes, hija de Edith Massola, cuenta por qué le ha costado adaptarse a Miami

Publicado el Viernes, 9 Agosto, 2019 - 16:09 (GMT-5)

Natalia Tápanes, la hija mayor de la actriz y presentadora cubana Edith Massola y el camarógrafo Vladimir Tápanes, ha vivido durante los últimos cuatro años en Estados Unidos, pero hace apenas unos meses que se mudó a Miami y confiesa que todavía se está "aclimatando".

La joven artista contó durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, de Somos Miami TV, que le tenía un poco de recelo a Miami, porque era un cambio grande nuevamente en su vida, y además confesó que le tenía miedo al rechazo.

"Yo tengo anécdotas aquí que me han chocado, es como un poco bullying, llegaba a un lugar, una clínica y la gente empezaba: 'Ay, la hija de Edith Massola, qué creída, qué pesada'. Yo tuve que lidiar también un poco con eso en Cuba y volver a vivirlo aquí creo que fue lo que más me golpeó de Miami".

Una de las cosas más difíciles que Natalia asegura haber vivido durante todo este tiempo fuera de Cuba es estar separada de su hermana Paula.

"Nosotros siempre hemos estado muy unidas, y yo me fui de Cuba después de que Paula cumplió 15. Me perdí toda la etapa desde sus 16 hasta sus 21, ¿tú sabes cuánto cambió Paula en esa etapa? creció, se convirtió en una mujer hermosa, talentosa, y yo no pude vivir eso, y es una de las cosas que no me perdono de haber emigrado", dijo.

Por supuesto, estar lejos de su mamá también "ha sido muy duro" porque en todos los años que lleva en Estados Unidos se han podido ver muy poco.

"Una de las cosas que le agradezco a Miami es que ahora estoy más cerquita de mi mamá y ella ha podido venir dos veces. Yo no te puedo decir cuánto la extraño, porque es infinito", contó Natalia, que se mudó de Seattle a Miami en diciembre.

Durante su tiempo en Cuba, Natalia actuó en telenovelas, en el policíaco Tras la huella y formó parte del grupo musical Yuli y Havana C.

