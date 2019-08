Reguetonero cubano El Kamel: "En Cuba hay que salir para afuera para ver lo que está pasando adentro"

Publicado el Viernes, 9 Agosto, 2019 - 18:32 (GMT-5)

El reguetonero cubano El Kamel, radicado actualmente en Italia, hizo una directa a través de su cuenta de Facebook porque "llevo días sintiéndome mal con cosas que está pasando hace años (en Cuba) y basta ya".

El artista contó que hace días que sus amigos le escriben que no regrese al país porque "esto aquí está en candela", que ve "la gente pasando hambre", la situación empeorando y "tengo tremendo insulto".

El Kamel dijo no saber nada de comunismo o capitalismo, pero "lo que yo sé es que en mi país las cosas están totalmente mal".

"En Cuba hay que salir para afuera para ver lo que está pasando adentro, porque cuando tú estás adentro crees que lo sabes, pero no", dijo visiblemente afectado.

El reguetonero además anunció que no volverá a cantar en Cuba "hasta que la juventud se dé cuenta de lo que está pasando ahí", y hasta que "mis seguidores en Cuba tomen la decisión de botarse para la calle a protestar". Asimismo, aseguró que "yo lo voy a hacer cuando vaya".

El Kamel explicó que no ha regresado a Cuba porque no tiene una situación legal en Italia que le permita volver a entrar si sale del país, y que tiene una hija en camino que "quiero ver nacer", pero que en cuanto nazca su hija, irá a Cuba a protestar "no por mí, porque yo estoy bien, no me hace falta nada, pero los que está allá adentro están muy mal", dijo entre lágrimas.

"Yo no voy a ser parte del entretenimiento que tienen armado esta gente (el Gobierno cubano) con los artistas. Yo no voy a ser parte de lo que está pasando", sostuvo. "Los artistas cubanos tienen miedo, ven todo lo que está pasando y ninguno hace nada".

Finalizando la directa, El Kamel habló a sus fans y aseguró que "si el pueblo no se une y protesta nada va a cambiar", si la gente protesta solo terminarán "como Maikel el Obsorbo que está preso", porque "un solo palo no hace monte".