Murió la cubanoamericana Rosie Ruiz, una de las más célebres tramposas de la historia del atletismo

La estadounidense de origen cubano Rosie M. Vivas Ruiz, una de las tramposas más célebres en la historia del atletismo, falleció el pasado 8 de julio a los 66 años, tras batallar durante una década contra un cáncer.

Sin embargo, la noticia de su muerte se ha viralizado casi un mes después, gracias a una periodista, quien dentificó a la atleta en una web de obituarios, informó el diario Marca.

La polémica figura del mundo deportivo ganó el maratón de Boston en 1980 en un tiempo récord de 2:31.56, la tercer mejor métrica de la historia por aquel entonces. Incluso, logró rebajar unos 25 minutos a la marca que alcanzara seis meses antes en un certamen en Nueva York. Esto, levantó las sospechas de la organización y del resto de corredoras.

En una revisión que se hiciera luego de la competencia, Rosie no aparecía en las listas de control, en las cintas de vídeo o en ninguna de las 10 mil fotografías tomadas en los primeros momentos de la carrera. Dos estudiantes de Harvard, quienes sirvieron como testigos, aseguraron que la cubanoamericana se integró en la carrera aproximadamente a 1,6 kilómetros de la meta.

"Sabíamos que se había colado. Nosotros, que sabíamos lo que era un maratón, lo dedujimos", explicó Bill Rodgers, ganador de la prueba masculina a The Associated Press (AP). "No había sudado lo suficiente; corrió con una camiseta pesada; no sabía nada sobre correr”.

Luego de una ardua investigación se descubrió que, efectivamente, Ruiz había hecho uso del metro para desplazarse de un punto a otro durante el certamen. Un procedimiento similar realizó en Boston para conseguir su aplaudida puntuación. Una vez finalizado el escándalo, la atleta no volvió a participar en una carrera.

Ruiz, nacida en La Habana, el 21 de junio de 1953, se mudó a la Florida con tan solo ocho años. Después de culminar sus estudios en el Wayne State College, en Nebraska, se trasladó a Manhattan.

Se rumorea que entre los años 1977 y 1978 fue intervenida por varios tumores cerebrales que le dejaron secuelas. A la par, estuvo tres semanas en prisión por tráfico de cocaína y varios problemas legales por la emisión de cheques sin fondos, falsificación y robo.

Hoy en día, cuando un deportista hace trampas al acortar el transcurso de una carrera se dice que “hizo un Rosie” (Doing a Rosie, en inglés).

