Zara retira camiseta con diseño similar al de Clandestina

La multinacional española Zara retiró de su tienda en línea una camiseta con un diseño muy similar al de la marca de ropa independiente cubana Clandestina, luego de que varios miembros del equipo de esta última denunciaran el gran parecido de los diseños.

La prenda en cuestión tenía una frase popularizada por la tienda cubana desde 2015 y que ya la caracteriza: Actually, I'm in Havana. La colección de camisetas lanzada recientemente por Zara decía: Mentally, I am in Havana y, a raíz de la denuncia de miembros de Clandestina, ha sido sustituida por otro diseño.

"No copia la frase literalmente, le cambia una palabra, pero el sentido de la frase es igual. No cambió Habana por Beirut. El sentido de la frase, lo que significa, es demasiado parecido", dijo su creadora Idania del Río a AFP.

No obstante, esa no es la única prenda objeto de denuncia, sino que se incluyen otras dos: Clandestina tiene las colecciones Se acabó el drama y País en Construcción, mientras Zara tiene Delete the Drama y Under Construction, esta última incluso con los mismo colores de la marca cubana: negro y amarillo.

El equipo de Clandestina no tiene planeada una demanda porque los abogados le aconsejan que sería un proceso engorroso, largo y de mucho dinero, pero sí señalan que es "triste" que una marca de tal magnitud afecte así a marcas emergentes y proyectos de emprendedores.

La casa de moda cubana ha decidido responder con lo que mejor la caracteriza: la creatividad, y ha lanzado en redes la frase: Actually, Zarita tienes que parar, que muy probablemente lleven a sus prendas.

Idania del Río estuvo en el grupo de cuentapropistas cubanos que se reunió con el expresidente estadounidense Barack Obama en La Habana en 2016, y explicó que pretendían deslindarse de los problemas con el desperdicio que genera el mundo de la moda y hacer cosas novedosas y bonitas a partir de materiales y productos recuperables, lo que la convierte no solo en la primera marca de ropa independiente en Cuba, sino también la primera sustentable.