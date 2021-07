Clandestina: "Nadie debería estar sin Internet, sin saber de su familia por tres días seguidos"

Leire Fernández e Idania del Río, en una imagen de archivo Foto © Facebook / Clandestina

La conocida tienda de moda Clandestina, creada en 2014 por las emprendedoras cubanas Leire Fernández e Idania del Río, condenó la represión contra quienes expresan inconformidades a la par que reclamó el derecho a ser escuchados.

En un mensaje compartido en su cuenta en Instagram, encabezado por las palabras CUBA ES DE TODXS LOS CUBANXS y acompañado de una imagen de la isla de cuba con la misma frase, escribieron que "Nadie debería sentir miedo, ni ser amenazado, ni violentado por exigir sus derechos libremente. Por expresar sus inconformidades".

También aludieron al corte internet por parte del régimen para evitar que se supiera lo que acontece en la isla y lamentaron que se produjera pues "nadie debería estar sin Internet, sin saber de su familia por tres días seguidos".

Rechazo a la violencia y a lo que catalogaron de "enfrentamiento entre cubanos" son otras de las dos ideas que defiende el post, que culmina con un deseo para el futuro de una Cuba, un país "que sea nuestro", donde "tengamos la certeza de que nuestras demandas son escuchadas de forma pacífica".

El mensaje, que llega tras las masivas manifestaciones en Cuba contra el Gobierno que ha sumido a sus ciudadanos en una profunda precariedad, carencia de productos básicos y ausencia de libertades, fue criticado por quienes les reprocharon tardanza en expresar solidaridad con los manifestantes y condenar la represión de que están siendo víctimas.

"En mí perdieron un cliente, no se vale que después de tantos días den la cara. Crappy behaviour"; "A mí no me engañas Mogly"; "Wow ahora vienen a decir algo? Suerte"; "No he visto ningún enfrentamiento entre cubanos lo que se ha visto es es la policía reprimiendo a un pueblo", "No es momento de publicaciones ambiguas, están masacrando a nuestro pueblo. Cuba es de todos pero con los asesinos tras las rejas", son alguna de las críticas al post, que también recibió elogios y mensajes de ánimo.

No es la primera vez que Clandestina es criticada por su postura de complacencia o hacer la vista gorda con el régimen cubano.

“En la Tángana del Parque Trillo algunas personas se aparecieron con pulóveres que decían 'Actually, I'm in el Trillo' y no escuché reclamos. Hace casi veinte días tienen parqueada una patrulla frente a su tienda reprimiendo a Esteban Rodríguez y su esposa y no solo no le han dicho al MININT o a Díaz-Canel que tienen que parar, sino que además prestan su tienda para cargarle los móviles a los represores”, escribió en diciembre pasado el periodista José Raúl Gallego.

Poco después de los primeros reportes de protestas pacíficas en San Antonio de los Baños el propio gobernante Díaz-Canel dio la orden de reprimir a los manifestantes.

“Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan en las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, firmeza y valentía”, dijo en una transmisión especial de la televisión nacional.

Las escenas de turbas arremetiendo con palos contra los manifestantes, la violenta represión contra ellos y las denuncias de heridos y fallecidos, sin embargo, han motivado rechazo de ciudadanos solidarizados con el pueblo cubano y personalidades que han alzado la voz para denunciar el atropello contra quienes hacían uso del legítimo derecho a expresarse.

Entre las últimas personas que se han sumado al rechazo al régimen y han dado su apoyo a los cubanos se halla el actor Orlando Fundichely, quien dijo a Díaz Canel, que pagaría por "cada gota de sangre, cada lágrima derramada, cada encierro injusto".

"No se puede machacar el pueblo por decir lo que piensa o por pedir lo que necesita" afirmó X Alfonso en un post en su página de Facebook.

Mientras, pese al bloqueo de internet por el Gobierno para ocultar lo que ocurre, continúan llegando evidencias gráficas de la violencia desatada contra los ciudadanos, uno de los cuales fue disparado en su propia casa, por militares que allanaron el domicilio para detenerlo por haber participado en las protestas.

Para Bruno Rodríguez, sin embargo, lo que ocurrió el pasado 11 de julio en Cuba fueron disturbios y desórdenes "en una escala muy limitada".