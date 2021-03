Clandestina dice que perdió el 50% de sus ingresos después de las restricciones de Trump

La marca de ropa cubana Clandestina, un negocio que llegó a su cúspide cuando la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos hicieron que muchos turistas llegaran en grupos a La Habana, afirmó que perdieron el 50% de sus ingresos después de las restricciones de viajes impuestas por Donald Trump.

“Han pasado cuatro años muy duros desde la época de Obama”, dijo Leire Fernández, una de las socias del negocio, en un reporte de la agencia AP.

Según Fernández, si Biden permite que los estadounidenses viajen a Cuba, "da una imagen de Cuba como un país amigo ... eso en sí mismo es un cambio radical para las cajas registradoras de los empresarios".

Las declaraciones de Clandestina han causado polémica en las redes sociales, ya que algunos consideran que sus dueñas exigen al gobierno de Estados Unidos lo que no exigen al de la Isla.

"Dicen estas chicas que han sobrevivido y ponen cara de tristeza y circunstancia. Pero la foto las delata, revela algunas cositas: Para mi los verdaderos sobrevivientes (a 60 años de un sistema desastroso) son los del bicitaxi, gente pobre (“casualmente” con la piel más oscura), sin conexión con la cúpula y de ese barrio que es una especie de parque de diversiones administrado por gente (como ellas y Perugorría) que vive en Miramar y que no duda en prestarle su negocio a la Seguridad del Estado para ayudar a que repriman a un periodista independiente o darle entrevista (Perugorría) a Trabajadores para desacreditar al Movimiento San Isidro. Esta es la misma gente que le dice a Marco Rubio que “tiene que parar” y pide el fin unilateral de las sanciones, pero no, no se meten en política. Cuando le preguntas por los DDHH sacan la carta de que son empresarios y “no se meten en eso”, dijo en redes sociales Norges Rodríguez, director de YucaByte.

Clandestina ha sido fuertemente criticado por ser uno de los negocios que le lava el rostro al régimen de la Isla, aparentando supuestas aperturas en el país.

Recientemente el periodista cubano José Raúl Gallego lanzó fuertes críticas contra la marca de ropa: “En la Tángana del Parque Trillo algunas personas se aparecieron con pulóveres que decían 'Actually, I'm in el Trillo' y no escuché reclamos. Hace casi veinte días tienen parqueada una patrulla frente a su tienda reprimiendo a Esteban Rodríguez y su esposa y no solo no le han dicho al MININT o a Díaz-Canel que tienen que parar, sino que además prestan su tienda para cargarle los móviles a los represores”, denunció.