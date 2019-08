Evangélicos de Cuba denuncian persecución del Gobierno

Publicado el Lunes, 26 Agosto, 2019 - 10:34 (GMT-5)

El activista cristiano Sandy Cancino denuncia que es perseguido por las autoridades del país desde el mismo momento en que se decidió crear la Alianza Evangélica Cubana, en el marco de la discusión pública a la que se sometió la nueva Constitución cubana.

En una entrevista cedida al sitio Evangélico Digital, Cancino describió todo lo que ha pasado él, así como otros hermanos de religión, desde que un grupo de denominaciones cristianas se unieron para oponerse a aquellos artículos que consideran pueden afectar a la iglesia cubana y de manera especial a la familia.

“Siempre he tenido el peso de su presencia detrás de mí. Varias veces he sido llamado a testificar", asegura el líder religioso que cuenta con una importante presencia en los medios digitales con la campaña evangelista “Power to Transform”.

Aunque no se considera un portavoz de la Alianza, sabe que la existencia de la misma “no es una opción, es una necesidad a nivel institucional”, por lo tanto lucha en buscar estrategias “que puedan prevalecer”.

Cancino contó que se convirtió al cristianismo en el año 1989.

“Siempre escuché las historias del pasado difícil de la iglesia evangélica en los campos de concentración, que lo vi como solo historia”, sin embargo su actual realidad le permite constatar que desde el Gobierno“ hay una política muy perversa que creo que no dará buenos frutos”, asegura.

La campaña “Estoy a favor del diseño original” liderada por diferentes líderes religiosos, y del cual Cancino fue uno de sus más fervientes defensores, se opuso desde un principio al extinto artículo 68 de la Carta Magna, donde quedaban establecidas las bases para la modificación del Código de Familia y la posterior posibilidad del matrimonio igualitario en Cuba.

Sus acciones desde las redes sociales lo posicionaron como alguien con influencia en el pensamiento colectivo, mientras se discutía uno de los derechos más reclamados por la minoría LGBTI y que no fue aprobado luego que la iglesia asumiera la posición de que votaría NO al proyecto constitucional si permanecía el polémico artículo.

En un comunicado, firmado por estas iglesias protestantes, quedaban claros los reclamos al Gobierno de la isla y su posición frente al tema.

Cuando parece que el asunto ha quedado en el silencio, para Sandy Cancino y los demás miembros de la Alianza Evangélica Cubana, queda mucho por hacer, porque “la nueva Constitución trae artículos que afectan la vida y la familia, y también elimina derechos como el derecho a objeción de conciencia. Hay un nuevo Código de Familia que se publicará muy pronto”, aseguró preocupado en su diálogo con la prensa.

Según lo que establece la nueva Ley de Leyes, en dos años se someterá a plebiscito el derecho de los cubanos a contraer matrimonio con personas de su mismo sexo. La iglesia, según Cansino, está siendo asediada constantemente en un momento que para ellos tiene tanta suma importancia. "Líderes imposibilitados de salir del país, arrestos, amenazas “e incluso burlas en las redes sociales”, se lamenta.