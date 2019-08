Policías asaltan a migrantes cubanos en México: "Me dijeron que me iban a deportar sino les daba 6.000 pesos"

Publicado el Miércoles, 28 Agosto, 2019 - 08:40 (GMT-5)

Un total de 17 migrantes cubanos que se encuentran en Ciudad Juárez esperando para pedir asilo en Estados Unidos sufrieron el pasado domingo el asalto de policías estatales en el hotel donde se hospedaban, según informó el martes EFE.

"Entraron policías pidiendo documentos migratorios y me dijeron que me iban a llevar deportado a Cuba y que la única forma que no me llevaban era si les daban 6.000 pesos, al ver que tenía 800 dólares para pagar un abogado, me robaron todo el dinero", relató un migrante identificado como Francisco y cuyo apellido no dio a conocer el citado medio.

Los agentes, cinco hombres y una mujer, les robaron a ellos y a un trabajador del recinto hotelero más de 2.000 dólares entre dinero y bienes. Su irrupción se produjo cuando los cubanos descansaban tras su día de trabajo.

A Yosvani Santiesteban, un migrante de la Isla que lleva cuatro meses en Ciudad Juárez, le quitaron unos 100 dólares. "No era problema migratorio, sino que eran policías malandros (delincuentes) como dicen en México. Ahora no tengo ni para pagar la renta, ni para comer", lamentó.

"Pensé que me iban a violar, a matar, llegaron de malas formas, me preguntaron que para cuándo era mi cita en la Corte", detalló Isairis, una migrante cubana que acumula cinco meses en la ciudad mexicana.

"Estoy asustada, aterrorizada. Quiten por favor lo del MPP de retorno a México, tengo mucho miedo", añadió en referencia al programa del Gobierno de Estados Unidos denominado "Permanecer en México", el cual desde el pasado mes de enero obliga a aquellos que solicitan asilo a esperar a que se resuelvan sus casos fuera del país.

Tras acceder al interior del recinto, los policías cortaron las líneas de teléfono y el acceso a Internet, al mismo tiempo que intentaron apagar las cámaras de seguridad. EFE consiguió acceder a algunos de los vídeos que quedaron grabados.

Al recepcionista que se encontraba trabajando le quitaron su celular y le tomaron sus contactos, según denunció este trabajador a la Fiscalía General del Estado.

El comisionado estatal de seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, criticó el comportamientos de estos agentes y dijo que se les aplicaría un "castigo ejemplar". "No va a quedar impune, no lo vamos a tolerar. Vamos a dar un castigo ejemplar a esos pseudo policías", afirmó.

Este martes también se conoció que un grupo de cuatro migrantes cubanas, que estuvieron detenidas durante tres meses en la estación migratoria de Janos, presentó una demanda contra el juez séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua, norte de México, por presunto "abuso de autoridad".

De acuerdo a la demanda, el juez no accedió a liberar a las migrantes, quienes estuvieron recluidas de forma ilegal y bajo condiciones inhumanas.