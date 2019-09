"Es como construir una casa con arena de mar", critican desde Cuba los servicios de ETECSA

Publicado el Martes, 10 Septiembre, 2019 - 12:02 (GMT-5)

"Es triste lo que está pasando con la conexión aquí y creo que el problema es más grande que lo que puede verse a simple vista.

"Las llamadas por datos en WhatsApp se oyen con mejor calidad que las llamadas directas de un celular a otro dentro del propio país.

"Apenas se entiende a una persona (la mayor parte del tiempo) cuando te habla; hay ruidos de fondo constantemente.

"La calidad del punto de la WiFi en Santiago de las Vegas, donde vivo, ha empeorado en un 80 por ciento. Antes a una cuadra del parque se podía uno conectar y ahora me paro debajo de la antena, literalmente, y da igual. He reportado muchas veces el problema y siempre me dicen que el caso ya estaba reportado. Me he levantado de madrugada a descargar actualizaciones de 500 MB para mi celular y me he demorado hasta una hora y más. Y aveces cuando más embullado estoy se cae completa la conexión, después de una hora descargando y perdió todo. Actualizar mi celular se ha convertido en un juego de azar: quizás lo logre, quizás no.

"Pienso, contrario a lo que muchos creen, que bajar el precio no es la solución viable, sino extender el plazo, porque si bajan los precios con las mala conexión y las pocas antenas que hay todo va a colapsar, debido a que muchos "curiosos" querrán probar fortuna en esta "gran ruleta".

"Creo que las cosas no van a mejorar por el simple hecho de que desde un principio empezaron mal.

"Es como construir una casa con arena de mar, cemento vencido y cabillas oxidadas. Reparar una casa así es una tarea para toda la vida y esa es la que no hay. No hay cohesión de criterios, de infraestructura y lo más importante no se tiene el más mínimo conocimiento de lo que se está haciendo. No lo digo yo como experto, sino son los hechos los que hablan".

Saludos cordiales desde Cuba

