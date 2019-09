Albita Rodríguez habla sobre su último disco nominado a los Latin Grammy 2019

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 16:59 (GMT-5)

En el restaurante Yuca, en Miami Beach, la cantante cubana Albita Rodríguez concedió una entrevista a la agencia de noticias Efe, en la cual adelantó algunos datos sobre su nuevo disco “Acústica”, nominado en la categoría de Mejor Álbum Cantautor en los Latin Grammy 2019, como difundió la misma artista en su Facebook.

"Agradecida una vez más por la nominación. Estos son los créditos de mi disco Acústica. Todos ellos deben tener espacio en los #grammys. #quevivalamúsica", expresó en la red social.

La mayoría de las canciones que incluye su disco número 18 son inéditas y colaboraron en él músicos como Yusa y Lena Burke.

No ad for you

Durante su conversación con la prensa, la talentosa trovadora adelantó sobre su más reciente álbum: " Es un disco totalmente escrito por mí, rescatando un poco a la Albita compositora a la que he tenido abandonada, aunque siempre en mis álbumes incluyo canciones mías".

Uno de los sencillos, "Décimas infieles", ya puede disfrutarse en YouTube acompañado de un seductor video. Rodríguez confesó que el tema habla de amores "prohibidos".

"Son canciones que he compuesto en diferentes épocas de mi vida y nunca las había sacado a la luz. Tenía muchos deseos de rescatar a Albita la compositora", dijo Rodríguez.

Sobre sus influencias musicales comentó: "Crecí en una Habana congestionada de muchas fuentes musicales, veníamos de una prohibición fatal de todo tipo de música en inglés, por lo que crecimos escuchando esa música. A mí me influyó mucho Led Zeppelin".

"La estética o la manera de asumir el escenario los rockeros a mí me fascina, no sé por qué no fui rockera, me encanta esa fuerza en el escenario y lo bailaba en mi época", agregó.

El restaurante Yuca fue uno de los primeros lugares donde Albita Rodríguez comenzó a cantar en Miami, cuando llegó en 1993.

Rodríguez ha sido incluida en el libro Women (Mujeres), un trabajo fotográfico de la reconocida artista estadounidense Annie Leibovitz.

Recientemente confesó que no regresará a Cuba porque la realidad política de la Isla no ha cambiado y esa fue la razón que la impulsó a dejar el lugar donde nació.