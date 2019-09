Ketty Fresneda: “Lo que hacen las mujeres cubanas en la cocina debería premiarse”

Publicado el Sábado, 28 Septiembre, 2019 - 13:29 (GMT-5)

Ketty Fresneda, la primera cubana finalista del programa Master Chef de la Televisión Española, reconoció en una entrevista que la carencia de productos a la hora de preparar una receta determinada, como le ha sucedido en la Isla, le ha hecho valorar más el trabajo en las cocinas.

“Es lo que llamamos cocina de aprovechamiento y es lo que día a día las mujeres cubanas hacen, y eso también debería premiarse”, recalcó a Cubahora.

La joven, que reside en Galicia (España), confesó que estar delante de los fogones es una fuente de relajación.

“Cocinaba en casa de manera habitual, siempre combinando lo que aprendí de la cocina cubana gracias a mi abuela y lo que he ido aprendiendo de la cocina española”, precisó.

Fresneda, subcampeona de la sexta edición del programa, suele evadir la nostalgia de su tierra con un buen plato de arroz blanco con frijoles negros.

“A mí lo que me interesa es asegurar el sabor. Lo aprendí de mi abuela, porque a mi madre no se le daba muy bien la cocina. Le soy fiel al sabor de los alimentos y después, en todo caso, me atrevo a aplicar alguna técnica de vanguardia. Creo que ese sabor marcado de la comida cubana no se puede perder, aunque experimentemos”, subrayó.

Graduada originalmente de Medicina, tras su paso por el show televisivo pudo formarse en la prestigiosa escuela gastronómica Basque Culinary Center. Ahora se dedica a la gastronomía, trabaja en imagen de marcas, participa en eventos y brinda asesoría en talleres.

“En Cuba se tienen muchas ganas de crecer desde la gastronomía, tenemos muchas riquezas en ese sentido y podemos aprovecharlo más. Yo trato de hacerlo a mi manera, salvando lo que me han inculcado y aderezándolo con lo demás”, concluyó.

En otras ocasiones esta joven ha hablado del papel que jugó su cubanía en su evolución como cocinera.

"Para mí la Isla es todo, estoy muy orgullosa de ser cubana y me encanta que cuando me conozcan se respete ese pedazo de mi. Quiero que se respeten mis raíces. Cuba es sinónimo de lucha, de que allá donde vamos tenemos ese carácter de luchar, no rendirnos y hacernos un hueco donde vayamos", defendió.