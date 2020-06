Chef Ketty Fresneda: "A Cuba siempre la llevo en mi pensamiento"

Ketty Fresneda es una cubana radicada en Pontevedra, Galicia, que se hizo popular tras la sexta edición de MasterChef España, donde consiguió el título de subcampeona. El programa televisivo le abrió un camino profesional en el fantástico universo de la gastronomía y la hostelería.

Ketty es actualmente una chef con mucha creatividad y sabor tropical, que espera la oportunidad correcta para abrir un nuevo local gastronómico en su ciudad de residencia. CiberCuba conversa con ella sobre su experiencia del confinamiento en tiempos de coronavirus y sus proyectos futuros.

Ketty Fresneda en MasterChef España 6

La crisis del coronavirus pausó el sector de la gastronomía en España. ¿Qué efectos ha dejado y cómo influyó en tu trabajo?

Creo que los efectos que ha dejado, además de muchas personas en paro, sin empleo y dependiendo de prestaciones del gobierno, ha sido un estado de mucha incertidumbre para el gremio hostelero y yo me encuentro dentro de este sector.

Estamos esperando a ver qué va a pasar. Si habrá un rebrote, si las medidas que se han planteado se mantienen en los locales. La verdad es que deja mucha incertidumbre en el gremio.

Chef Ketty Fresneda

Las cosas están pausadas. Yo quería abrir un local, pero esperaré hasta ver como salimos de esta situación y las consecuencias económicas que puede traer en nuestros clientes. Estoy en “stand-by” … a la espera.

El confinamiento obligatorio despertó el instinto culinario de muchas personas. ¿A qué crees que se debe la fiebre de hacer pasteles?

La cocina siempre ha sido una manera de distraernos (para quienes nos gusta) y de probar un poquito el cocinero que llevamos dentro.

Yo en esta etapa no pude cocinar mucho porque me dediqué a cuidar de mis sobrinos, pero sí vi personas que antes no eran dedicados al tema y ahora experimentan haciendo pasteles y de todo. Creo que se debe a que, al tener tiempo libre, la gente aprovecha para probar cosas nuevas.

Con respecto a la fiebre de los pasteles, pues la pastelería tiene esa característica, requiere tiempo y paciencia. Como teníamos todo el tiempo del mundo, pues esta etapa en casa ha sido el mejor momento para experimentar.

Muchos hogares atraviesan una dura crisis económica. ¿Cómo llevar una dieta sana con pocos recursos? ¿Qué alimentos deberían priorizar y cuáles evitar en la compra?

Creo que se deben priorizar las verduras, legumbres y mucha proteína vegetal que es saludable y saciante, al igual que los alimentos ricos en fibras.

Los lácteos (leche, yogures, quesos) son alimentos muy completos, se deben priorizar en épocas en que puede peligrar la nutrición sobre todo en niños. También son importantes los cereales y las frutas.

La carne es fundamental, pero en tiempos de crisis la gente suele privarse de comprarla porque es lo más caro. En cambio, una proteína que no puede faltar en los hogares de bajos recursos es el huevo porque tiene alto valor biológico y permite estar bien alimentados.

Entre los alimentos que evitaría están las chucherías, confituras, chocolatinas, galleticas. No son nada baratos, las calorías que aportan son altas, pero no alimentan. Nutricionalmente no son importantes.

¿Recuerdas buenos momentos en Cuba, ahora que estás confinada en casa?

Sí, recuerdo buenos momentos. Yo siempre llevo a Cuba en mis pensamientos. El confinamiento no lo pasé allá, sino en República Dominicana. Estuve con mi familia y la verdad es que vivimos lindos momentos.

Ketty Fresnada para CiberCuba

Los cubanos tenemos el don de tomarnos este tipo de desgracias con buen humor y con una actitud muy positiva. Como decimos nosotros “pa'lante que de todo se sale”.

¿Qué crees que te tocaría cocinar si estuvieras allí?

Si estuviera en Cuba seguramente me tocaría cocinar muchos potajes, frijoles, chícharos, huevos, arroz, viandas tipo boniato, malanga, yuca. Tiraríamos mucho de lo que tenemos allí.

Lo más complicado es lácteos y carnes, pero bueno, creo tenemos capacidad de adaptarnos. Más o menos creo que sería eso, potajes, viandas, huevo y lo que vaya surgiendo.

¿Qué es lo que más te preocupa de esta crisis de cara al futuro?

Me preocupa que no se encuentre una vacuna o que sigan surgiendo enfermedades de este tipo y que nos volvamos a ver afectados.

Me preocupa también que tengamos que vivir con una mascarilla. Me deprime bastante la idea de que sectores que trabajan de cara al público tengan que llevar una mascarilla.

Respeto al sector médico o de la salud, que siempre trabaja con esta protección, pero para quienes estamos de cara al público me parece deprimente. Ya hay incluso personas que se combinan la mascarilla con la ropa, eso no me gusta.

En un tiempo todo esto habrá pasado. ¿Qué sabor le quieres poner a la nueva etapa de vida?

Mi proyecto futuro es abrir un local gastronómico y quiero que sea Cocina de producto, algo local con producto gallego y algún toque tropical que no puede faltar.

Cuando todo esto pase… le pondría a la vida un sabor umami que es un sabor sabroso, que engloba a todos los sabores. Eso, le pondré un sabor sabroso: ¡umami!

¿Te atreverías a dejar una receta a los cubanos, dentro y fuera de la isla?

¡Por supuesto que me atrevería! De hecho, tengo una receta que es muy fácil de preparar y estoy segura de que quedará buenísima con los aguacates de Cuba.

La pueden ver en mi perfil de Instagram, pronto la volveré a publicar. Si la quieren, allí la pueden ver. Se llama Salmorejo de aguacate y tomate. Tiene muy pocos ingredientes, se puede hacer en Cuba.