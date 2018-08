América Latina, Cuba,

Ketty Fresneda se convirtió en el nombre propio de la sexta temporada del concurso de cocina MasterChef, en España, donde se alzó con el segundo puesto del certamen y, de paso, puso a la cocina cubana en el primer plano mediático.

Durante una entrevista exclusiva con CiberCuba repasó algunos de los momentos que dejó el programa y habló sus sueños y proyectos de futuro.

"No me considero segunda porque el hecho de poder llegar a donde llegué siendo extranjera en un concurso de televisión española para mí ya es un privilegio", aseguró. Ser finalista le llevó a recibir un premio de 100.000 euros y una oportunidad profesional de élite. "Tengo la oportunidad de asistir al Basque Culinary Center, que es una de las mejores escuela de cocina y gastronomía de España y del mundo. Es un premio que no merezco, por lo que estoy contenta y me considero ganadora", añadió.

Esta joven cubana habló del papel que ha jugado su cubanía en todo su proceso de mejora. "Para mí la Isla es todo, estoy muy orgullosa de ser cubana y me encanta que cuando me conozcan se respete ese pedazo de mi. Quiero que se respeten mis raíces. Cuba es sinónimo de lucha, de que allá donde vamos tenemos ese carácter de luchar, no rendirnos y hacernos un hueco donde vayamos", defendió.

Para ella su estancia en Galicia, donde reside en la ciudad de Pontevedra, es como estar en casa aunque confesó que siempre tendrá un problema de nostalgia. "Es una enfermedad crónica que vamos a padecer todos los cubanos que salimos de la Isla porque por mucho que tu vida cambie al salir de Cuba siempre vas a tener el corazón allí. Siempre tenemos esas ganas de ser nosotros mismo en nuestra tierra pero aprendimos a vivir con ello", dijo.

"Salí aterrorizada de Cuba con 23 años recién cumplidos, pero me encontré con una tierra que me acogió", agregó.

Entre sus proyectos de futuro señala con ilusión uno que tiene señalado en rojo: escribir un libro de cocina de aprovechamiento y abrir su propio restaurante. "Soy cubana, amo mi tierra y me encantaría abrir un restaurante, pero lo veo complicado. De abrir un restaurante lo haría en Miami, donde también tengo muchísimo público", afirmó.

"La comida cubana se ha quedado detenida en el tiempo"

En este sentido señaló Kutún como el nombre para el local y envió un mensaje para los residentes de la ciudad del sol. "Al público de Miami le digo que se abran de mente, que se atrevan a probar la comida cubana fusionada con la cocina europea, que no siempre hay que optar por el plato de arroz con frijoles y ropa vieja. Tienen que probar cosas diferentes que en el paladar les van a transportar a Cuba", indicó.

Fresneda valoró el momento actual que vive la comida cubana y no dudó en afirmar que "se ha quedado detenida en el tiempo", aunque también aportó su particular receta para que este escenario cambie. "Para eso estamos los cubanos que emigramos, que siempre estamos inventando y allí donde vamos siempre llevamos nuestro pedacito de tierra y le metemos las cosas nuevas que aprendemos", indicó.

Asimismo también desvelo la influencia que juega la emigración en sus platos, ya que "la gastronomía cubana es muy sabrosa pero también limitada, es bonito poder sumarle lo que vas aprendiendo".

Menú perfecto para celebrar el 31 de diciembre fuera de Cuba

Durante la entrevista también detalló cuáles son los platos para celebrar el 31 de diciembre fuera de Cuba, al mismo tiempo que recordó cómo fue su primera Navidad fuera de la mayor de las Antillas.

Un cubano necesita pernil de cerdo, yuca con mojo y tostones. De hecho la primera Navidad fuera de la Isla lo pasé fatal porque no tuve eso. Había mucho marisco gallego, pero me faltaba el cerdo, la yuca. Todo cubano el 31 de diciembre necesita su cerdo asado y su yuca", declaró.

Las enseñanzas de Masterchef

De su paso por Masterchef, Ketty recordó cómo fue su adaptación y señaló las oportunidades que le va abrir en su futuro inmediato. "Me ha cambiado muchísimo la vida porque hace unos meses estaba cocinando tranquilamente en casa porque es algo que me apasiona y ahora voy a tener la oportunidad de convertirme en chef profesional", reveló.

Su excelente relación de amistad con Marta, ganadora del certamen culinario, refleja la buena relación que tuvo con un sector de los concursantes. "Fueron personas que me acogieron con mis raíces, mi cubanía, me dejaron ser yo misma y me dieron la oportunidad de crecer. En vez de juzgarme por la diferente y la chica de Cuba fue todo lo contrario. El resto se dedicaron mas a juzgarme", relató en territorio valenciano.

También defendió la actuación del jurado, al que comparó con un claustro de profesores, al mismo tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas desde el territorio cubano.

"Estoy muy agradecida por el apoyo que recibí del público de Miami, Cuba y Latinoamérica. Nunca me imaginé que iba a recibir tantos mensajes de gente que no conocía y que me daba su apoyo y fuerza. Sin eso no creo que hubiera alcanzado el segundo lugar", confesó.

Un éxito que, nunca mejor dicho, se 'cocinó' a fuego lento con su abuela entre olores y ruidos del sofrito. Una curiosidad que se convirtió en pasión a su llegada a Galicia, donde cada día reivindica sus raíces.