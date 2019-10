Impiden a una cubana entrar al Hotel Tulipán porque se hospedan los diputados de la Asamblea

Publicado el Miércoles, 9 Octubre, 2019 - 06:03 (GMT-5)

La periodista independiente Luz Escobar denunció que a una cubana en La Habana le impidieron entrar a la tienda del Hotel Tulipán porque se hospedan los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según cuenta, pasaba por el Hotel Tulipán cuando oyó a una señora "un poco alterada" hablando con el custodio de la puerta de esta instalación.

La respuesta tajante a la petición de la cubana de entrar para preguntar en la tienda fue que "aquí están los diputados de la Asamblea, no puede pasar. La orden es que no puede pasar nadie más que los diputados", aseveró el hombre.

"Mira, ellos no son de mantequilla, no se van a derretir porque yo los mire, o acaso no son ellos del pueblo también. ¿A ver, por qué a ellos le venden la malta a 60 centavos y yo la tengo pagar a peso?", continuó la afectada.

El custodio aseguró que era por la categoría, ante lo cual la cubana cuestionó si la categoría cambiaba para los diputados. El hombre solo supo responder "me va a buscar un problema".

"Me voy, pero le digo algo, por eso estamos como estamos, yo no soy gusana, soy revolucionaria, pero el bloqueo este es el que más nos jode, no el otro", aseguró esta cubana en referencia a las trabas internas en el país.

Este episodio se produce antes de que los diputados de la Asamblea Nacional "decidan", previsiblemente por unanimidad, al nuevo Gobierno de Cuba en una sesión extraordinaria este 10 de octubre.

"A mí me pasó cuando fuimos el año pasado que estaban los diputados también y quise entrar en el (...) hotel y no me dejaron", comentó Taimi Fregel.

El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez afirmó que "cuando designaron a (Miguel) Díaz-Canel, en "El Hotelito" no dejaron entrar a nadie antes, durante y después de la designación a dedo con votación a mano alzada. Y ojo, la WiFi de "El Hotelito" era la única en kilómetros a la redonda... espero que la señora del cuento empiece a leer 14yMedio y dejé de leer el Granma", apuntó en referencia al medio donde trabaja Escobar.

Otro aspecto que también llamó la atención en las redes sociales fue el precio de la malta para los diputados.

"Ay, pero la Malta todavía está cara. Una cajita de 6 botellitas de Maltín Polar o Hatuey cuesta 3 dólares pico en Fresco y Más", dijo Eyder La O Toledano, quien vive en Miami, Estados Unidos.

"Pues que tomen malta de a 0.60 centavos, para que levanten la mano al unísono... como siempre" y "un ejercicio democrático sin precedentes. Con malta a 0.60 CUC", fueron otros de los comentarios.

La periodista Luz Escobar, quien es muy activa en redes sociales y una de las cubanas a las que el Gobierno les impide la salida de la Isla, compartió también unas imágenes con los ómnibus para los diputados y la custodia de la policía al Hotel Tulipán.

"Todavía no conocen el nombre de los candidatos", apuntó.

Algunos señalaron en tono de broma "qué misterio, me parece que esa película ya la vimos", "¡qué nervios! ¿Quién saldrá?" y "¡Teatro! ¡Lo tuyo es puro teatro!"