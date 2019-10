Seguridad del Estado aterroriza a cubanos en Guyana: "Si no hacemos lo que nos piden, nos cierran los negocios"

Publicado el Martes, 15 Octubre, 2019 - 17:29 (GMT-5)

“Llegaron en un auto moderno, no me acuerdo de qué marca era, y se presentaron como oficiales de contrainteligencia cubanos”, comienza su relato Idania López Consuegra, residente desde hace seis años en Guyana, quien junto a su esposo David Corrales Matos es propietaria del hostal "Paraíso Tropical" a escasos diez minutos de la embajada estadounidense en Georgetown.

“Nosotros abrimos el hostal incluso antes de que los cubanos fueran remitidos para hacer sus trámites acá”, nos cuenta Idania, una emprendedora que luego de salir en 1998 de Cuba vivió en Venezuela hasta el año 2003. “Le he huido al comunismo en dos países”, se ríe.

Hace poco más de una semana, Idania recibió en su casa en Georgetown a dos oficiales cubanos de la Seguridad del Estado que, a pesar de identificarse como tal, no entregaron documento alguno: “Ni siquiera me quisieron dar sus nombres”, dice Idania. “Yo les pregunté cuando llegaron y luego a mitad de conversación, sutilmente, y en las dos ocasiones me dijeron que eso no era lo importante”.

En esencia, a Idania fueron a amenazarla.

“Yo había hospedado acá a los familiares de un joven miembro de la UNPACU en Camagüey, ellos están tratando de sacarlo como refugiado político, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo como empresaria no puedo discriminar a nadie y menos por cuestiones políticas”, nos dice.

Los oficiales le dijeron a Idania y a su esposo que si ellos continuaban prestando servicios a familiares de contrarrevolucionarios en la Isla, tendrían muchos problemas en Guyana.

“Así lo dijeron, sin rodeos”, apunta la mujer, “le pidieron a mi esposo documentos del negocio y como este se negó diciéndoles que no estábamos en Cuba, que él no tenía que entregarles nada, se rieron y nos dijeron que podrían cerrarnos el hostal en menos de nada”.

La mujer ha contactado a CiberCuba por temor a estas represalias.

“Yo no quería contar nada de eso, te lo confieso, porque estoy aterrada. Hasta cerré temporalmente nuestras páginas en las redes sociales. Pero mi hijo vive en Europa y él me dijo que lo denunciábamos nosotros o lo hacía él, que este chantaje no lo podíamos permitir.”

Según Idania, han sacado cita con un abogado civil que les pueda representar en posible litigio legal: “Queremos saber cómo nos podemos defender de este chantaje, la verdad”.

Restaurante de comida cubana "Havana Cuisine", en Georgetown, Guyana / TripAdvisor

Pero no es el único caso conocido en el que funcionarios cubanos ejerzan presión sobre aquellos que prestan servicios a los cubanos que emigran o a sus familiares.

Hace pocas semanas el activista Amaury Almaguer, miembro del grupo “Somos+” viajó a Georgetown mientras efectuaba trámites para un familiar en la isla. Su novia, residente en Cuba, viajó a la capital de Guyana también con él.

“Nos quedamos en el hostal “Habana”, propiedad de una cubana llamada Bárbara”, cuenta Amaury a CiberCuba. “En ese mismo sitio se estaban hospedando dos médicos cubanos que trabajaban alrededor de la embajada cubana allí en la ciudad. Yo creo que fueron ellos los que dijeron algo”.

Al día siguiente, la dueña del hostal “Habana” se fotografió con Amaury y su novia y subió la imagen a sus redes sociales. Pocas horas más tarde, Bárbara recibió una visita inesperada.

“Los propios funcionarios de la embajada cubana en Guyana fueron a su hostal”, nos dijo Amaury. “Le dijeron que estaba hospedando a un cubano que tenía vínculos con la mafia de Miami, que se reunía con el disidente Eliécer Ávila y otros más, y que si ella sabía a lo que se podía enfrentar por eso”.

Embajada cubana en Guyana

En ese momento el activista se encontraba en plenos trámites en la embajada estadounidense.

“Al regresar, la mujer me pidió que me fuera. Nos dijo que le daba mucha pena, pero que ella viajaba regularmente a Cuba y no quería tener ese tipo de problemas. Aquello fue espantoso”.

Luego de la eliminación en Estados Unidos de la política “Pies secos, pies mojados”, Guyana se convirtió en un destino prioritario para los cubanos que intentaban abrirse paso escapando de la isla. Guyana presentaba desde entonces un panorama favorable, a pesar de su elevado precio para los pasajes en avión: no exigía visados a los cubanos.

De hecho, solo Rusia y Venezuela tienen que cumplir con un requisito de visado en la actualidad. Pero eso podría cambiar, también por presiones del gobierno cubano.

Luego de una reunión bilateral entre representantes de ambos gobiernos, la cancillería Guyana emitió un comunicado más que directo:

“"El gobierno cubano pidió a Guyana que elimine el requisito de no visado para los ciudadanos cubanos. Básicamente, esto significa que los cubanos que deseen venir a Guyana necesitarían un visado.”

El comunicado concluía informando que esta petición estaba siendo revisada al más alto nivel, y que antes de concluir 2019 se podría tomar una decisión.

Ese giro en la política migratoria afectaría grandemente a los negocios administrados por los propios cubanos en Georgetown:

“No les alcanza con hacernos la vida imposible en Cuba”, se lamenta Idania López Consuega. “Ni fuera de allá estamos a salvo de ellos”.