Buscan a tres hombres por el crimen de joven cubano en Guyana

Vídeos relacionados:

La Policía de Guyana emitió este miércoles avisos de búsqueda para tres hombres señalados como responsables del crimen de Dainier Vegas Infante, un joven cubano de 23 años que fue baleado el pasado domingo en su lugar de trabajo en Georgetown.

Según informó el medio guyanés Demerara Waves, los tres sospechosos identificados son Mikhail Mario Joseph, de 26 años; Baraka Haraohn Bayneuzzi Garnett, de 25 años; y Nicholas Daby, cuya edad no fue publicada. Los tres son buscados por el delito de homicidio cometido el 10 de mayo en Lot 23, Forshaw Street, Queenstown.

Captura de Facebook/News Room

Vegas Infante trabajaba como conserje en un bar de esa dirección cuando, alrededor de las 5:45 de la madrugada, cuatro hombres llegaron al establecimiento.

Uno de los sospechosos, armado con una pistola, se acercó a dos personas que estaban sentadas fuera del local y entabló conversación con ellas.

«Se alega que el fallecido salió posteriormente del establecimiento y se acercó a los sospechosos, momento en el que el sospechoso armado disparó en su dirección, provocando que cayera al suelo», indicó la policía en un comunicado oficial.

Tras el crimen, el tirador huyó en un vehículo por la calle Forshaw, mientras los otros sospechosos escaparon en vehículos separados.

El sistema de videovigilancia gubernamental permitió identificar un automóvil vinculado al caso, lo que llevó al arresto de una mujer de 45 años, gerente de un establecimiento en Little Diamond, East Bank Demerara. Sin embargo, la policía no ha informado sobre el estado actual de esa detenida en sus comunicados más recientes.

Las autoridades señalaron que los cuatro sospechosos directos permanecen prófugos y se cree que también son extranjeros.

La policía solicita a cualquier persona con información que llame al 911 o a los números 227-1611, 268-2328, 268-2329, 226-3411, 225-8196 y 227-1159, o que acuda a la estación policial más cercana.

El crimen de Vegas Infante se produce en el contexto de una creciente ola de violencia contra cubanos en Guyana que se ha intensificado desde octubre de 2024.

Desde esa fecha, al menos cinco cubanos han perdido la vida en ese país: Yuni Zamora Castro, José Aurelio Ramírez, Davely Morales, Pedro Alexander Frometa Slonchak —baleado por un guardia de seguridad en un supermercado de Georgetown en agosto de 2025— y Ariel Betancourt Ramírez, apuñalado en un aparente robo en diciembre de 2025.

En abril de 2026, un joven cubano de 19 años sobrevivió en Guyana tras una cirugía de emergencia por un cuchillo incrustado en el cerebro.

La comunidad cubana en ese país se estima entre 5,000 y 7,000 personas, concentradas principalmente en Georgetown, donde trabajan en construcción y servicios, muchos en situación migratoria precaria.