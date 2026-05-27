Detienen a siete inmigrantes cubanos cruzando ilegalmente frontera entre Brasil y Guyana

Policía de Roraima sorprendió a un grupo de migrantes cubanos mientras cruzaban la frontera entre Guyana y Brasil

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Siete ciudadanos cubanos fueron interceptados este martes por agentes de la Policía Militar de Roraima mientras cruzaban de forma irregular el río Tacutu, en la frontera entre Brasil y Guyana, informaron las autoridades.

Durante la operación, agentes de la 5ª Compañía Independiente de la Policía Militar Fronteriza (CIPMFron) abordaron a los migrantes en la margen derecha del río, cerca del puesto de avanzada de la Policía Federal, en el municipio de Bonfim, según informes citados por medios de prensa locales.

Los siete detenidos fueron identificados sólo por las iniciales de sus nombres: E.G.M. (53 años), S.C.R. (20), R.P.M. (29), O.S.O. (59), D.D.T.M. (52), K.D.M.L. (26) y L.A.V. (23).

Según información extraoficial obtenida por el portal de noticias Folha BV, cada inmigrante habría pagado aproximadamente 1,000 dólares a intermediarios para facilitar su entrada irregular al territorio brasileño.

Los responsables del traslado de los migrantes no fueron localizados durante las búsquedas realizadas por la policía en la zona.

Tras la detención, los siete cubanos fueron llevados al puesto de avanzada de la Policía Federal en Bonfim.

El incidente se produce en el marco de operativos policiales que se han intensificado en la frontera norte de Brasil durante 2026. El pasado 22 de mayo, la Policía Federal de Carreteras rescató a 21 inmigrantes —18 cubanos, dos chinos y un haitiano— en tres vehículos en Boa Vista y arrestó a dos traficantes brasileños.

El 16 de mayo, 10 cubanos —entre ellos dos niños de dos y cuatro años— viajaban hacinados en un automóvil sin asientos traseros cuando fueron interceptados en la autopista BR-401, en el municipio de Cantá. El conductor, de 27 años, había cobrado 50 dólares por llevar a cada persona y fue detenido.

Días antes, 31 cubanos que cruzaron el río Tacutu en canoas desde Guyana fueron interceptados en Bonfim. Un hombre fue arrestado como presunto facilitador.

El éxodo de cubanos hacia Brasil se ha acrecentado en los últimos años. La ruta más utilizada por los migrantes de la isla para llegar al país sudamericano parte en avión desde La Habana hacia Georgetown, capital de Guyana —único país de la región que no exige visa a ciudadanos cubanos—, continúa por tierra hasta la frontera y cruza el río Tacutu hacia Roraima, para avanzar por la BR-401 hacia el sur de Brasil.

Esta vía se consolidó especialmente desde 2024, cuando el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos cerró parcialmente el camino hacia el norte.

Entre 2024 y mayo de 2026, la Policía Federal de Carreteras en Roraima rescató a 189 inmigrantes en carreteras federales del estado, arrestó a 31 traficantes y confiscó 31 vehículos; aproximadamente el 91% de los migrantes eran cubanos.

El indetenible flujo migratorio de cubanos responde al colapso económico y social de la isla, marcado por apagones crónicos, escasez de alimentos y represión política. Las solicitudes de asilo en Brasil por migrantes procedentes de Cuba se dispararon un 88% en un solo año, pasando de aproximadamente 22,300 en 2024 a más de 41,900 en 2025, convirtiendo a los cubanos en la principal nacionalidad solicitante de refugio en ese país, por encima de los venezolanos.