Cubano de 23 años es asesinado a balazos en su centro de trabajo en Guyana

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Dainier Vegas Infante, un joven cubano de 23 años que trabajaba como conserje en un bar de la calle Forshaw, en el barrio de Queenstown, Georgetown, fue asesinado a tiros el domingo por la mañana en su propio lugar de trabajo, según informó la Policía de Guyana.

De acuerdo con informes de medios locales como News Source, el crimen ocurrió alrededor de las 5:45 de la madrugada, cuando cuatro hombres llegaron a las inmediaciones del establecimiento.

Según el comunicado oficial de las autoridades, uno de los sospechosos, armado con una pistola, se acercó a dos hombres que estaban sentados fuera del local y entabló conversación con ellos.

Infante salió del establecimiento y se acercó al grupo, momento en el que el sospechoso armado le disparó en la parte superior del cuerpo, lo que provocó que cayera al suelo.

El tirador huyó en un vehículo por la calle Forshaw, mientras los otros tres sospechosos escaparon en vehículos separados. Los demás presentes en el local quedaron conmocionados ante el cuerpo sin vida del joven.

Un médico de guardia declaró muerta a la víctima en el lugar. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la funeraria Memorial Gardens, donde se le practicará la autopsia.

El incidente quedó registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento, grabaciones que los investigadores analizan como parte de la investigación. El video publicado por The News Desk revela la secuencia de los hechos.

La respuesta policial fue rápida. «Gracias a los esfuerzos coordinados y al uso del Centro de Mando de la Policía de Guyana, se identificó e interceptó un vehículo vinculado al incidente, y una mujer de 45 años, gerente de Little Diamond, en East Bank Demerara, fue arrestada y actualmente se encuentra bajo custodia policial», indicó la Policía de Guyana en un comunicado.

El vehículo fue incautado y está siendo procesado como evidencia. Las autoridades señalaron que los cuatro sospechosos directos permanecen prófugos y se cree que también son extranjeros, informó News Room.

El joven residía en Alexander Village, Georgetown, según confirmaron las autoridades.

Este crimen se suma a una preocupante ola de violencia contra cubanos en Guyana que se ha intensificado en los últimos dos años.

Desde octubre de 2024, al menos cinco cubanos han perdido la vida en ese país: Yuni Zamora Castro, José Aurelio Ramírez, Davely Morales, Pedro Alexander Frometa Slonchak —muerto a tiros por un guardia de seguridad en un supermercado de Georgetown en agosto de 2025— y Ariel Betancourt Ramírez, apuñalado en un aparente robo en diciembre de 2025.

La comunidad cubana en Guyana se estima entre 5,000 y 7,000 personas, concentradas principalmente en Georgetown, donde trabajan en construcción y servicios. Muchos enfrentan además una situación migratoria precaria, ya que el sistema guyanés solo permite extensiones de visa de tres meses con dos prórrogas como máximo.

En abril de este año, un joven cubano de 19 años sobrevivió en Guyana tras una cirugía de emergencia por un cuchillo incrustado en el cerebro, en otro episodio que evidencia la vulnerabilidad de esta comunidad migrante.