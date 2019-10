Chocolate recibe un disco de oro por "Bajanda" y "A veces": "Dedicado a mi mamá, a Elvis y a ustedes mi súper mega público"

Publicado el Miércoles, 16 Octubre, 2019 - 06:18 (GMT-5)

El reguetonero cubano Chocolate MC tiene una nueva razón para sonreír después de la triste noticia del fallecimiento de su abuela en Cuba.

El cantante urbano acaba de recibir de la mano de la Asociación Industrial Discográfica de Estados Unidos dos discos de oro: uno por su popular sencillo Bajanda y otro por A veces, en colaboración con el cantautor cubano Lenier Mesa; una distinción que se le otorga a los artistas luego de que sus producciones discográficas alcancen la cifra de venta de entre 20.000 y 40.000 copias.

Así lo dio a conocer el propio "Rey de los reparteros" a través de dos publicaciones que hizo en sus redes sociales en las que mostraba orgulloso a sus seguidores dichos reconocimientos y con las que aprovechó para agradecer a su "súper público" y a todos aquellos que hicieron posible estos logros en su carrera musical.

Chocolate MC también quiso darle a su premio un valor sentimental y lo dedicó a la memoria de su abuela, a su madre Yayi Hernández y al desaparecido cantante de reguetón cubano Elvis Manuel.

"Esto es por ti abuela. Certificado por The Recording Industry Association of America (RIAA). Disco de oro para Bajanda. Gracias Dios, gracias Oloffi y Orula... Gracias a mi abuelita que hoy mismo se fue. Me llegaron los discos de oro, me siento muy emocionado y con sentimientos encontrados pues estoy muy triste por mi abuela y a la vez feliz por el éxito de mi carrera. Gracias a ustedes mi súper público, un millón de gracias por quererme con mis virtudes y defectos. Dedicado a mi mamá, a Elvis y a ustedes mi súper mega público", escribió el cantante.

Junto al post en el que enseñaba el reconocimiento por el éxito de A veces, añadió: "Certificado por la RIIA. A veces, disco de oro. Lenier, nosotros somos otra talla, yo soy el maestro de composiciones. The Recording Industry Association of America (RIAA)."

Bajanda es, sin lugar a dudas, uno de los temas más populares y que más ha marcado el recorrido reguetonero de Yosvanis Arismín Sierra, nombre real de Chocolate MC.

Aunque la canción comenzó a sonar en las radios latinas y en las pistas de baile en el verano de 2018, el videoclip no fue presentado hasta finales del mes de noviembre de dicho año en el canal oficial de YouTube del repartero urbano.

El material audiovisual fue grabado en varios lugares de la ciudad de Miami, Florida con la participación principal de la bailarina cubana Nani Díaz y la coreografía del cuerpo de baile de la academia Baila con Micho. A día de hoy suma más de 4 millones de visualizaciones.

A veces, por su lado, es una producción musical mucho más actual. El videoclip de la canción, el cual cuenta con la participación protagónica Chocolate MC y Lenier Mesa, fue lanzado en enero de 2019 y actualmente acumula más de 11 millones de reproducciones en el YouTube de "El rey de los reparteros."