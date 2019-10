Alexis Valdés siente "envidia" de Puerto Rico por haber interrumpido el mandato de un gobernante

Publicado el Domingo, 20 Octubre, 2019 - 13:54 (GMT-5)

Alexis Valdés, quien visitó recientemente Puerto Rico, dijo sentir “envidia” de que un movimiento civil en esa isla haya sido capaz de interrumpir el mandato de un gobernante, y lamentó que Cuba no pueda vivir un momento histórico similar.

En declaraciones a un medio de prensa puertorriqueño, el comediante dijo que admira a los boricuas por la determinación con la que exigieron la renuncia de Ricardo Rosselló, quien se vio envuelto en un escándalo este verano.

“A mí me parece grandioso. Me dio envidia, como cubano, cuando vi que el pueblo podía cambiar el curso del país y sacar al máximo representante del país de manera cívica, que pudieran manifestarse. Y me produjo admiración por el pueblo de Puerto Rico, de que piensen como piensan”, dijo el humorista cubano, residente desde hace varios años en Miami.

“Creo que todos los pueblos deberían tener esa capacidad, porque, si la gente los elige, deberían tener la posibilidad de quitarlos. En Cuba no hemos sido capaces de hacerlo. La gente se queja, pero es otra situación social, diferente”, añadió.

Alexis Valdés visitó Puerto Rico para promocionar su obra “¡A que te ríes!”, que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce, el viernes 15 y sábado 16 de noviembre. La misma pieza se presentará también en el Teatro La Perla de Ponce, el 17 de noviembre.

A pesar de que el polifacético actor cubano casi siempre se sirve del humor para transmitir su mirada sobre la realidad cubana o la de Estados Unidos, a veces suma reflexiones serias que se alejan de su tono humorístico habitual.

Recientemente, tras comprobar durante una visita a Panamá el avance económico de ese país latinoamericano, se preguntó cuándo podrá llegar Cuba a un nivel similar. "Y no es un país perfecto ni mucho menos, pero avanza y no puede uno dejar de preguntarse... ¿Y mi Cuba pa' cuándo?", escribió Instagram.