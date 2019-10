Tres meses y nadie sabe dónde está su refrigerador

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 13:56 (GMT-4)

A Carlos León Montero la paciencia y sus recursos se le han agotado. Lleva más de tres meses en busca de un refrigerador que importó desde México y parece que se perdió en los almacenes de Aerovaradero

En junio pasado trajo desde ese país centroamericano la carga, que recibió incompleta en Cuba, asegura en una carta enviada a la columna Acuse de recibo del periódico oficialista Juventud Rebelde.

“De los seis artículos que debían llegar, había cinco. Faltaba el refrigerador”, dice.

Asegura haber realizado la reclamación y le aseguraron que en un plazo de 60 días recibiría respuesta. Le prometieron una notificación con la ubicación de su equipo electrodoméstico.

“Han pasado más de 90 días, afirma Carlos, y no he recibido notificación o respuesta alguna, a pesar de que en tres oportunidades he concurrido a las oficinas de Aerovaradero”, se lamenta.

Denuncia además que ha llamado en varias ocasiones al lugar y nunca un operativo de guardia, directivo u otro personal le ha ofrecido una explicación o solución con respecto a la pérdida.

"Residiendo en Cienfuegos, son múltiples y sensibles los gastos en que ya he incurrido, por culpa de esa suerte de peloteo, al punto de que hasta la mismísima Aduana me he llegado, por haber sido remitido a la misma, precisamente por orientación de trabajadores de Aerovaradero", dice León Montero.

Con pocas esperanzas en que su refrigerador aparezca, al menos desea que sea encontrado el responsable de la pérdida.

No es la primera denuncia que recibe Aerovaradero por las molestias y recurrentes pérdidas de los paquetes que llegan a la isla.

El pasado año una cubana que envió un paquete a la Isla desde el extranjero ha denunciado que su “bulto” estuvo retenido en la compañía estatal por cuatro meses, sin que le ofrecieran una explicación razonable al respecto.

Y a mediados de este 2019 una doctora cubana que estuvo de misión médica en Brasil todavía no ha encontrado una de sus cajas enviadas al país, las cuales pagó porque fue de las últimas que dejaron la misión Mais Médicos tras la decisión de retirarlos del Gobierno de La Habana.