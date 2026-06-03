"Soy madre y ya no doy más": Cubana relata el impacto de la crisis en su hija

"Estoy cansada de explicarle a mi hija cómo malvivimos": El desahogo de una madre cubana

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Una cubana identificada como Subdraine Portales publicó este miércoles en Facebook un desgarrador testimonio sobre el agotamiento que le provoca tener que explicarle a su hija la realidad que viven en Cuba, en medio de apagones prolongados y escasez de alimentos.

En su publicación, Portales denuncia la contradicción de ver Varadero iluminado y con equipos eléctricos para el inicio de la temporada turística de verano, mientras el pueblo cubano sufre cortes masivos de electricidad y no tiene qué comer.

«¿De dónde salió la energía eléctrica del inicio del verano por todo lo alto en Varadero? Ahí sí hay luces y equipos. ¿De dónde salió tanto para allá cuando un pueblo está sin comida, porque todo se echa a perder?», escribió la mujer.

La cubana fue más allá al describir la magnitud del hambre: «Cuando digo todo no me refiero a mucho, porque un pueblo entero no tiene qué comer, no tiene vida, no tiene felicidad, ni mucho menos tiene ilusión de nada».

Las imágenes que acompañan el testimonio muestran lo que parecen ser picaduras de insectos en la piel y lesiones en los brazos de un bebé, evidencia del impacto sanitario directo de los apagones: sin ventiladores ni aires acondicionados, niños y bebés quedan expuestos a mosquitos.

Este fenómeno ha sido documentado en varias provincias. Una madre cubana mostró el cuerpo de su hijo lleno de ronchas por picaduras vinculadas a los apagones, y en julio de 2025 un niño de ocho años murió en Manzanillo con sospecha de dengue hemorrágico.

Portales expresó su agotamiento con palabras que resumen el estado de ánimo de miles de cubanos: «Estoy cansada. Soy madre, soy hija, soy nieta, y estoy cansada de explicar a mi hija lo que estamos mal viviendo. Ya no damos más».

Su denuncia no es un caso aislado. Este mismo miércoles, otra cubana residente en Estados Unidos estalló en redes porque su abuela llevaba 25 horas sin electricidad, mientras en Varadero había luz para fiestas turísticas.

La contradicción que indigna a Portales responde a una política deliberada del régimen: los hoteles de Varadero operan con plantas propias y combustible garantizado por GAESA, mientras la población civil soporta cortes de hasta 20 y 22 horas diarias, según admitió el propio ministro de Energía, Vicente de la O Levy.

El déficit del sistema eléctrico cubano alcanzó 2,113 MW el 13 de mayo, un récord histórico. Una encuesta del Food Monitor Program reveló que el 80% de los encuestados no pudo cocinar por los apagones, el 47.59% perdió alimentos y uno de cada tres hogares tuvo a alguien que se fue a dormir con hambre.

La ONU lanzó un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para asistir a dos millones de cubanos, aproximadamente uno de cada cinco habitantes de la isla.

Portales cerró su publicación con una pregunta que resume la desesperanza de quienes viven esta crisis sin ver respuesta del régimen: «¿A quién se le grita, se le suplica?».