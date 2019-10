Periodista independiente cubana relata el interrogatorio al que fue sometida al llegar desde Miami al Aeropuerto de La Habana

Publicado el Miércoles, 30 Octubre, 2019 - 18:21 (GMT-4)

La periodista independiente cubana Camila Acosta, quien fue retenida este miércoles a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí desde Miami, relató el interrogatorio y hostigamiento al que fue sometida por las autoridades de la Isla.

"A mi llegada hoy a las 10 a.m. al Aeropuerto Internacional de La Habana, me estaban esperando varios agentes de la Seguridad del Estado Cubana. Me pidieron el pasaporte y me dijeron que era una inspección de rutina", dijo en la red social Facebook.

No obstante, al dirigirla al cuarto de interrogatorios, los oficiales le dijeron que la estaban esperando desde temprano.

"Uno se identificó como Osvaldo y el otro como Iván. Me interrogaron por alrededor de una hora sobre mi trabajo, mi familia, amigos, el motivo de mi viaje a los Estados Unidos... Al quedar bien clara mi postura como periodista independiente y disidente, me preguntaron si conocía a los opositores Nancy Alfaya, Jorge Olivera, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz y Angel Santiesteban-Prats", relató la periodista.

Ella, por su parte, les respondió que sí los conocía.

"Pues diles que te expliquen las consecuencias de hacer lo que tú haces", le dijo uno de los represores, quien le aclaró que "esto no es una amenaza".

"Esas 5 personas son reconocidos activistas de derechos humanos, artistas, escritores y periodistas. Todos han sido reprimidos, torturados, secuestrados, amenazados y encarcelados por ello. Esas son las consecuencias de las que me alerta este agente represor (Osvaldo) que pesarán sobre mí por ejercer la libre expresión, la libre opinión, por denunciar a la dictadura y defender los D.D.H.H y la LIBERTAD de mi patria", sostuvo.

Una vez terminados los interrogatorios, dos mujeres agentes de la Aduana le hicieron una revisión minuciosa de todas sus pertenencias y tomaron fotografías de las notas que tenía en una agenda.

A Acosta le decomisaron dos memorias USB, cinco ejemplares de la novela "El Verano en que Dios Dormía", de Ángel Santiesteban Prats, 11 folletos sobre la violencia de género y una gorra de promoción de la película "Plantados", de Lilo Vilaplana.

"Según me explicaron, los libros, folletos y la gorra constituían "propaganda subversiva". La novela obtuvo el Premio Frank Kafka (2013) y su autor ha sido multipremiado en varias ocasiones por su obra literaria. Pero su abierta oposición al régimen lo ubican en la lista de censurados. La película de Lilo Vilaplana constituye un homenaje a los presos políticos cubanos que se enfrentaron al régimen en la década del 60 y que fueron asesinados o condenados a décadas de cárcel", dijo la joven.