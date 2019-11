Quejas ante prohibición de extraer dólares depositados en los bancos cubanos

Publicado el Lunes, 4 Noviembre, 2019 - 06:19 (GMT-4)

Una cubana se quejó de que un banco en Cuba no le deja retirar su dinero de las nuevas cuentas en divisas extranjeras, en su caso en dólares americanos.

"Insólito. Guardo mi dinero en dólares americanos en el banco y a la hora de sacar, me dicen que debo anotarme en un listado para extraer", escribió Odalis Jaramillo Arabí, quien vive en La Habana, en su Facebook.

Captura de pantalla de queja de cubana en Facebook.

Ante su queja, algunos usuarios le preguntaron que cómo cae en la trampa de esas nuevas cuentas. Más de un cubano temía una actitud similar ante la apertura de estas, en principio destinadas para las nuevas tiendas recaudatorias de divisas.

No ad for you

"¿Cómo se entiende que si es mi dinero, no lo pueda sacar cuando lo necesite y solo esperar a que ellos me llamen a mi fijo o móvil? Parece increíble pero esto ocurre en los bancos de Cuba. Confiables, no lo creo... les dije cuando llegara a mi número lo retiro todo", agregó esta cubana que se despidió con el dicho "chao pescado y a la vuelta picadillo".

Entre los comentarios por esta acción de un banco en La Habana, que no fue especificado, algunos señalaron que "no hay sentido de lo que es el respeto básico al cliente, para establecer estructuras de intercambio que permitan desarrollo (...) no saben ni mantener los protocolos", "cuando existe una banca monopolista, no se puede confiar" o "mima si son americano, acuéstate a dormir para que no te canses esperando".

Desde que el Gobierno de Cuba anunció las nuevas cuentas en divisas extranjeras –además de dólares americano, yenes, euros, libras esterlinas, etc – el valor de "el verde", como popularmente se conoce, se disparó en el mercado informal de Cuba.

Según cifras oficiales, de las 10 mil cuentas habilitadas en el Banco Metropolitano solo el 13% tiene dinero depositado.

A través de tarjetas magnéticas, los cubanos pueden comprar en las tiendas donde se venden un poco más barato –pero muy lejos del salario medio de la Isla– electrodomésticos de media y alta gama, así como ciclomotores y partes de automóviles. Además, está previsto que pudieran utilizar ese dinero en otras tiendas e incluso retirarlo.

Los ciudadanos opinan que el régimen pide a gritos los dólares después de años de no permitir su circulación de ninguna manera dentro del país. Ahora vuelve para –según las autoridades– recaudar el dinero que se iba de Cuba a través de las llamadas mulas.