Policía se amotina en varias ciudades de Bolivia contra el gobierno de Evo Morales

Publicado el Viernes, 8 Noviembre, 2019 - 20:23 (GMT-4)

Varios motines policiales estallaron este viernes en cuarteles de las ciudades de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz en Bolivia en contra del Gobierno del presidente Evo Morales, en medio de la presión política que vive el país con las protestas que generó la reelección del mandatario.

Una sargento de la Policía Boliviana, Cecilia Calani, dijo a medios de Sucre que el motín tiene por objetivo defender la "ética como institución, a nosotros no pueden comprarnos, nuestra unidad no tiene precio", y pidió a las Fuerzas Armadas Bolivianas que no repriman las protestas.

"Esta es una protesta contra el comandante pero también es en repudio al Gobierno. Es un motín de toda la policía del departamento porque el Gobierno no nos hace caso hace catorce años", dijo con el rostro cubierto un representante de los policías amotinados en Cochabamba, según informó Sputnik.

No ad for you

En esa ciudad se desató el primer motín este viernes en contra del comandante de la Policía Boliviana en Cochabamba, Raúl Grandy. A Cochabamba le siguieron Sucre y luego Santa Cruz, donde se concentraron unas 3000 personas en las afueras del cuartel policial.

En Bolivia se han desatado varias protestas protestas y enfrentamientos desde el 20 de octubre, en contra del cuarto mandato de Evo Morales.