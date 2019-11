Rubén Blades niega ser hipócrita por vivir en EEUU y criticar a Trump

Publicado el Sábado, 9 Noviembre, 2019 - 12:20 (GMT-4)

El cantautor panameño Rubén Blades expresó este viernes que no se considera un hipócrita por ser crítico de Donald Trump y vivir en Estados Unidos, porque el actual presidente "no representa" a ese país.

"Hay gente que me dice: 'Rubén, tú eres un hipócrita. Tú hablas de los gringos y vives allá'. Le digo a la gente que mire un diccionario y lean la definición. El hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos y su intención para no perjudicarse", dijo el también actor en el debate "Música y Cambio Social" en el Circulat 10, en Medellín.

Blades, que tiene planeado escribir un libro sobre su experiencia como inmigrante en Estados Unidos, aseguró que "es más difícil hacer esas críticas de allá desde adentro que (desde) afuera", y que se considera consecuente con su pensamiento y acción.

No ad for you

"Sacar un disco como Tiburón allí (Estados Unidos) no fue hipócrita, fue directo y eso me costó", contó el artista que estuvo vetado durante 15 años en la radio a causa del mencionado fonograma, lanzado en 1981 junto Willie Colón.

El panameño señaló que el hecho de que Trump sea el presidente de Estados Unidos no significa que represente a ese país, en el que mucha gente no se siente identificada con él, ni con su administración ni sus ideas.

"Ese tipo (Trump) no representa a Estados Unidos, sino Bruce Springsteen (...) y toda la gente que yo conozco que es correcta, gente que trabaja", expresó.

Asimismo, dijo que está "acostumbrado a los fuetazos" por decir lo que piensa: "Nunca vas a poder complacer a los extremos (...) si hablas bien de los que están fregados y defiendes a los que han sido invadidos, eres comunista. Si atacas dictaduras militares eres comunista subversivo. Si dices 'Cuba, dale libertad a la gente', entonces eres de la CIA".