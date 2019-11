Modesto Aguero aclara polémico mensaje en Facebook

Publicado el Lunes, 11 Noviembre, 2019 - 17:42 (GMT-4)

El excomentarista deportivo cubano, Modesto Agüero, ha negado en Facebook que haya hecho un comentario alegrándose de la derrota del equipo de pelota cubano en el Premier 12.

Agüero ha precisado que es totalmente falsa la declaración que le achaca el periodista residente en la Isla, Jorge Enrique Jerez Belisario.

“Como cubano que soy y seré hasta la muerte donde quiera que viva, siento la derrota de un equipo que narré durante 44 años”, ha dicho Agüero, quien reside actualmente en España.

“Los que me conocen saben cómo pienso y los que no les digo que quiero mucho a mi Patria y mi bandera. No es posible que alguien que ha narrado 8 Olimpiadas y 12 Campeonatos Mundiales se exprese así”, concluyó.

Previamente, el periodista Jorge Enrique Jerez había publicado una presunta captura de pantalla en la que se podía leer el siguiente comentario, atribuido a Modesto Agüero: “Qué pena me das imbécil, yo digo lo que me dé la gana estando donde esté, el papelazo del equipo cubano claro que lo esperaba y me alegré mucho”.

Jerez acompañó la publicación de una nota: “Alguien que se alegra de que Cuba pierda en la pelota no puede estar bien de la cabeza o no siente como cubano, se le cayó la máscara a don Modesto, que lástima....”.

En los comentarios al post están las opiniones divididas entre quienes creen ciegamente que sí lo dijo y quienes no creen posible que el excomentarista se haya expresado de ese modo.