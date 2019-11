Gobierno de Bolivia advierte que en provincias hay amenazas de atentar contra médicos

Publicado el Lunes, 18 Noviembre, 2019 - 19:33 (GMT-4)

El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo este lunes que 18 médicos cubanos permanecen secuestrados en Villa Tunari, Cochabamba.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en La Paz, el titular explicó que la noche del sábado se había dispuesto un operativo por vía aérea para evacuarlos, pero este no se pudo llevar a cabo al estar bloqueada la zona.

“Los que se creen dueños del Chapare (provincia boliviana) han dicho que no van a permitir que entre una nave, porque ellos se van a encargar de sacar a los médicos en camionetas. Gente que te estaba ayudando no la puedes secuestrar. Les pedimos que reflexionen, no queremos tomar medidas de otro tipo”, advirtió Murillo.

“Les pido que nos cuidemos. En provincias hay amenazas de atentar contra médicos. El médico está para cuidar la vida de la población. No voy a permitir que se toque la vida de un médico. Donde haya amenazas que se replieguen”, señaló en su cuenta de Twitter.

Según explicó Murillo a los periodistas, él sostuvo una reunión con el embajador de Cuba en su despacho, y el diplomático le manifestó su preocupación por las vidas de los 18 galenos. El ministro de Gobierno indicó que le había ofrecido todas las garantías para su gente.

“He invitado al embajador cubano para que me acompañe. Le he dicho vaya conmigo, vaya a mi lado, yo voy a hacer en persona el operativo”, expresó.

Denunció que varios medios han querido mostrar que se está haciendo cacería de extranjeros, pero aseguró que las acciones se estaban dirigiendo únicamente a aquellos acusados de hacer subversión en el territorio boliviano.

Más adelante subrayó que su trabajo era velar por el cuidado de todo ciudadano boliviano. Sobre el caso de los médicos de la Isla, señaló: “Son cubanos, pero son cubanos que están ayudando a los bolivianos, por qué tendríamos que no cuidarlos”.

“Tenemos abiertos los brazos para todos los extranjeros que guarden respeto por la ley y la Constitución, lo que no vamos a permitir que se haga sedición”, agregó.

Murillo agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Policía nacional por el trabajo que estaban haciendo.

Tras la renuncia de Evo Morales al poder, el gobierno de transición ha tomado diferentes medidas. Entre ellas, ordenó la deportación de más de mil médicos cubanos. De ellos, cuatro habían sido arrestados por las autoridades bajo acusación de entregar dinero a grupos bolivianos para emprender acciones subversivas.

El régimen de la Isla apoyó la versión ofrecida de que el dinero que se les incautó -una suma equivalente a 90 000 dólares- era para el pago del alquiler y otros servicios de los galenos destinados en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz.