Manolín responde al video de la discordia: “En Roma le deseé salud a Fidel Castro"

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 20:11 (GMT-4)

Manolín “El Médico de la Salsa” ha decidido salirle al paso a la oleada de críticas surgidas a raíz de la publicación de un video donde se le ve junto al cantante Paulo FG, y donde Manolín le desea larga salud a Fidel Castro, por entonces muy enfermo.

"Anda circulando un video de hace algunos años, donde le deseo salud a Fidel Castro, cuando estaba grave de muerte", comienza a decir Manolín en el post de Facebook donde decidió contar su versión de lo ocurrido.

"Vole yo desde Miami al festival Latinoamericano de Roma, Italia, eran los días en que Fidel estaba grave y no se sabía si estaba vivo o muerto porque con Fidel todo era un secreto, pero esa vez se debatía entre la vida y la muerte", prosigue el cantante su explicación. "Recuerdo que llegue tarde por el vuelo que no salió a tiempo y fui del aeropuerto directo al festival, llegue al camerino de los cantantes de Cuba y entrando por la puerta dije de chistoso: ¿Bueno que, el tipo se rompió?... Jajajaja"

Según Manolín, "todo el mundo se quedo congelado" porque ahí estaban en el camerino "los del gobierno que viajaban siempre con los artistas cubanos".

"Ese día cantaba yo con Pablo FG y otros cantantes que venían de Cuba y yo venía de Miami", prosigue El Médico su narración. "El tema del momento era la gravedad de Fidel, se debatía entre la vida y la muerte y yo cuando salí al escenario alguien me pregunto y dije algo asi como: Le deseo salud, que se mejore, larga vida, no recuerdo exactamente las palabras, pero sí le deseé salud. Cosa muy normal en mi, ante la enfermedad o la muerte yo siempre hago una tregua, es mi naturaleza".

El artista, radicado luego de su salida de Cuba entre Miami y Madrid, recuerda la polémica gigantesca que floreció justo después de la publicación del video en 2015:

"En aquel entonces en Miami se formó un tremendo lío con ese video, lo pasaban a todas horas por todas partes y me decían comunista y no se cuantas cosas más. Y aunque con el tiempo me he ido radicalizando, creo que hoy hiciera lo mismo. Si por ejemplo Raúl Castro cae enfermo y estando en el escenario cantando alguien me pregunta que le deseo, creo le diría lo mismo, que se mejore".

Manolín ha estado últimamente en el centro de otras polémicas por su apoyo a campañas contra el intercambio cultural y a favor de que los artistas cubanos se pronuncien en temas de política. Dos días después de ser entrevistado en CiberCuba y en el programa del presentador Alexander Otaola, la recuperación de su video en las redes le ha hecho al Médico salir a ofrecer esta explicación.

"Es mi naturaleza, ante la enfermedad o la muerte siempre hago una tregua. No se, si es porque estudie medicina o es por la crianza que me dieron mis padres, pero está en mi naturaleza. Tal vez en mis adentros me alegre que se muera, de hecho cuando se murió brindé con tequila, pero no me veo yo con un micrófono en la mano en un escenario frente a un público en un concierto deseándole la muerte a nadie"

"Repito, es mi naturaleza. Pero, para combatirlos con las ideas siempre estoy en primera línea en contra de los Castro y su dictadura".