Descemer Bueno: "Qué bueno, ya no me tienen que pedir que libere a nadie"

Publicado el Viernes, 29 Noviembre, 2019 - 09:38 (GMT-4)

El cantautor cubano Descemer Bueno envió un mensaje a sus seguidores y dijo que ya no tienen que pedirle que libere a nadie, en referencia a las presuntas pruebas que presentó este jueves el régimen de la Isla contra el opositor José Daniel Ferrer.

"Qué bueno, ya no me tienen que pedir que libere a nadie. Todo se ve, todo se sabe", aseguró el artista, a quien los fans le pedían constantemente en sus directos que pidiera la liberación del líder de UNPACU.

"A mí no me pidan que libere a nadie, yo no tengo la llave de ninguna de cárcel, no me importa nada de eso. A los que le importa es a ustedes", agregó durante la retransmisión en directo que hizo en Facebook.

Recientemente el compositor, que reside en Miami, afirmó en un vídeo que no sabía quién era José Daniel Ferrer.

El representante de la Unión Patriótica de Cuba fue arrestado el pasado 1 de octubre y todavía hoy está pendiente de juicio y sigue sin saber los cargos que pesan sobre él.

Este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución a favor de la liberación inmediata de Ferrer. Los eurodiputados exigieron al régimen cubano que el opositor tenga acceso a un abogado.

"Deberían pedirle disculpas a Haila"

El cantante criticó a los "supuestos artistas que están apoyando a los que atacan a los artistas". "Yo no espera nunca nada, ni de los buenos, ni de los malos. La vida me enseñó a no esperar nada de nadie", afirmó.

"Si no vas a defender la música y no eres un gran músico, quédate callado", añadió. Asimismo señaló que no tiene nada en contra del hip-hop cubano.

También salió en defensa de la cantante cubana Haila María Mompié, que fue declarada persona non grata por el alcalde de Miami, Francis Suárez; y a la que le cancelaron un concierto en esta ciudad.

"Eso no se le hace a nadie. Cómo vas a estar de acuerdo con alguien que le está haciendo eso a Haila, que es una mujer con un corazón enorme. Cómo van a permitir que le hagan eso. Deberían pedirle disculpas a Haila", aseguró.