Luchadores cubanos Mijaín López y Oscar Pino se enfrentaron en la liga profesional alemana

Publicado el Lunes, 2 Diciembre, 2019 - 13:24 (GMT-4)

El luchador cubano Mijaín López se impuso este sábado a su coterráneo Oscar Pino en la liga profesional alemana de luchas, según informó Jit.

El triple campeón olímpico y cinco veces del mundo dominó el duelo (8-0) y sumó la victoria para el ASV Nendingen sobre el Germania Weigarten.

La victoria de López, que se produjo en la primera lucha entre dos cubanos en la presente temporada, se produjo en los seis minutos reglamentarios que duró el combate.

No ad for you

Pino, que el pasado mes de septiembre ganó la medalla de plata en la división de 130 kilogramos en el último campeonato Mundial de Lucha, elogió a su compatriota tras el combate.

"Solamente me queda darte las gracias por todo lo que he aprendido de ti dentro y fuera del colchón. Desde que llegue al Equipo Nacional siempre te he admirado y hoy te admiro más por los que has logrado como atleta, realmente ayer me distes una cátedra magistral de lo que es ser un gran campeón", rezó el mensaje que publicó el domingo en su perfil de Instagram.

No tuvo la misma suerte el librista Reineris Andreu (60 kg), quien cayó derrotado ante el búlgaro Georgi Vangelov. Por su parte Luis Orta (63 kg) venció al rumano Valentín Lupu, mientras que el librista Alejandro Valdés (67 kg) superó 4-0 al moldavo Andrei Perpelita.

Los éxitos deportivos de Mijaín López le han llevado a estar nominado entre los mejores deportistas de las Américas en 2019, distinción que se entregará por primera vez este año.

Los campeones olímpicos y mundiales, las figuras emergentes y las actuaciones más inspiradoras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 serán reconocidos en los primeros Panam Sports Awards, que se anunciarán el próximo 13 de diciembre.