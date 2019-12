Raúl Castro viajará a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández

Publicado el Miércoles, 4 Diciembre, 2019 - 13:21 (GMT-4)

Raúl Castro asistirá a la toma de posesión de la presidencia de Argentina de Alberto Fernández, informa Infobae.

Según el citado medio, el primer secretario del partido único en Cuba (PCC) y exgobernante, fue invitado especialmente por el futuro mandatario argentino, quien ganó con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta.

Además de Castro iría su sucesor en el poder en Cuba, Miguel Díaz-Canel a este acto previsto para el 10 de diciembre, según reveló la pasada semana Clarín.

CiberCuba se puso en contacto con la Cancillería argentina, pero al cierre de esta nota no recibe respuesta alguna. Los medios oficiales de la isla y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de momento tampoco confirman la presencia de las dos figuras fuertes del régimen cubano.

Infobae detalla que Castro llegaría el mismo día de la toma de posesión y estaría prevista una entrevista con el presidente argentino 24 horas después. "En la invitación de Fernández a Castro y su posterior confirmación para venir a la Argentina tuvo mucha incidencia la mano de Cristina Kirchner", agrega la fuente.

La hija de Kirchner continúa su recuperación en La Habana por lo que su madre viajó varias veces este año, pese a que se enfrenta en Argentina a nueve juicios, siete de ellos por corrupción durante su mandato.

La futura vicepresidenta utilizó este lunes una frase del fallecido dictador Fidel Castro durante su intervención ante el tribunal que la investiga por asociación ilícita de unos 700 millones de dólares. Kirchner no respondió ninguna pregunta de los jueces.

"Este tribunal seguro es del lawfare y seguro ya escribió la condena. No me importa, sepan, no me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar", dijo utilizando una frase de Castro durante el juicio por el asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según los historiadores, el dictador cubano se inspiró en Adolf Hitler para su alegato conocido como "La Historia me absolverá".