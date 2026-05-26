Exsenador cubanoamericano Mel Martínez respalda ofensiva de Trump contra Cuba: «Quiero que el sistema cambie»

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El exsenador Mel Martínez, primer cubanoamericano en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos, respaldó este lunes la campaña de presión de la administración Trump contra el régimen cubano desde las escaleras de la Torre de la Libertad de Miami, símbolo histórico del exilio cubano.
«Creo que hoy vivimos en una época diferente porque vemos una administración decidida a generar un cambio», declaró Martínez en declaraciones recogidas por CBS Miami.
Martínez llegó a Estados Unidos en 1962 siendo niño, como parte de la Operación Peter Pan, programa que sacó clandestinamente a más de 14,000 niños cubanos de la isla entre 1960 y 1962.
«Como Peter Pan, este edificio significa mucho para mí», dijo. «Mis padres terminaron aquí, en la Torre de la Libertad, cuando finalmente pudieron reunirse conmigo».
Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Justicia desclasificara y anunciara públicamente la acusación penal federal contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro voluntarios: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los cargos contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.
El exsenador fue directo al valorar la ofensiva legal y diplomática de Washington: «El presidente Trump parece muy decidido a acabar con el sistema cubano. Así que, tanto si Castro viene aquí a enfrentar la justicia, como le corresponde, como si se produce el cambio de otra manera, no voy a ponerme exigente; solo quiero que Cuba cambie».
Preguntas Frecuentes sobre la Acusación contra Raúl Castro y la Política de EE.UU. hacia Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se acusa a Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro es acusado por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, lo que resultó en la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.
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¿Qué simboliza la Freedom Tower de Miami en este contexto?
La Freedom Tower de Miami es un símbolo del exilio cubano y fue el lugar donde se anunció la acusación contra Raúl Castro, subrayando el valor simbólico del acto para la comunidad cubanoamericana. El edificio representa un lugar de acogida y esperanza para muchos cubanos que llegaron a Estados Unidos huyendo del régimen comunista.
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¿Cuál es la postura del gobierno cubano sobre la acusación a Raúl Castro?
El gobierno cubano ha calificado la acusación como un "engaño" y una "acción política sin basamento jurídico", defendiendo el derribo de las avionetas como una respuesta a violaciones del espacio aéreo cubano. El régimen considera que las acciones de Hermanos al Rescate pusieron en peligro la seguridad aeronáutica internacional.
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¿Qué consecuencias enfrenta Raúl Castro si es declarado culpable?
Si Raúl Castro es declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua, aunque la acusación tiene un alcance principalmente simbólico, ya que no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, y Castro no se encuentra en territorio estadounidense.
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¿Por qué la administración Trump ha intensificado la presión sobre Cuba?
La administración Trump ha intensificado la presión sobre Cuba como parte de una estrategia de máxima presión contra el régimen cubano, buscando responsabilizar a sus líderes por actos de violencia y violaciones de derechos humanos. Esta política también se enmarca en un contexto de tensiones políticas en América Latina, con el objetivo de promover cambios democráticos en la región.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.