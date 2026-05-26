Exsenador cubanoamericano Mel Martínez respalda ofensiva de Trump contra Cuba: «Quiero que el sistema cambie»

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El exsenador Mel Martínez, primer cubanoamericano en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos, respaldó este lunes la campaña de presión de la administración Trump contra el régimen cubano desde las escaleras de la Torre de la Libertad de Miami, símbolo histórico del exilio cubano.

«Creo que hoy vivimos en una época diferente porque vemos una administración decidida a generar un cambio», declaró Martínez en declaraciones recogidas por CBS Miami.

Martínez llegó a Estados Unidos en 1962 siendo niño, como parte de la Operación Peter Pan, programa que sacó clandestinamente a más de 14,000 niños cubanos de la isla entre 1960 y 1962.

«Como Peter Pan, este edificio significa mucho para mí», dijo. «Mis padres terminaron aquí, en la Torre de la Libertad, cuando finalmente pudieron reunirse conmigo».

Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Justicia desclasificara y anunciara públicamente la acusación penal federal contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro voluntarios: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

El exsenador fue directo al valorar la ofensiva legal y diplomática de Washington: «El presidente Trump parece muy decidido a acabar con el sistema cubano. Así que, tanto si Castro viene aquí a enfrentar la justicia, como le corresponde, como si se produce el cambio de otra manera, no voy a ponerme exigente; solo quiero que Cuba cambie».