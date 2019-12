Escasez de café en la Isla: El nuevo dolor de cabeza para los cubanos

Publicado el Jueves, 5 Diciembre, 2019 - 12:08 (GMT-4)

En Cuba siempre falta algo: si no es la harina son los huevos, si no es la pasta dental es el aceite, si no es la gasolina es el pollo. El nuevo "dolor de cabeza" para los habitantes de la Isla es la falta de café, un producto esencial para cualquier cubano.

Aunque desde hace algún tiempo este producto escasea en las tiendas del país y llega con retraso -y mezclado con chícharos- a las bodegas estatales, en estos momentos el café está casi "desaparecido".

Más que una tradición, el café se ha vuelto una necesidad para los cubanos: al levantarse para empezar el día, para evitar dolores de cabeza, para subir el ánimo, para estudiar o trabajar en las noches.

No ad for you

En entrevistas realizadas por CubaNet sobre el tema, un cubano aseguró tomarse al día un promedio de 15 tazas de café. "Si falta la de por la mañana me estreso", dice.

"El café es lo máximo. Si me falta me da mucho dolor de cabeza, me deprimo, el café es muy importante para mí", sostiene una cubana.

A falta del producto en establecimientos estatales, los cubanos deben entonces comprar el café marca "La Llave", "Pilón" y "Bustelo", los cuales venden en 7 CUC las mulas que viajan desde Miami a la Isla. No obstante, este es un costo que la mayoría de los cubanos no pueden asumir.

"Si falta, hay que SACARLO de donde sea", dice otra entrevistada.

Muchas personas de la tercera edad en Cuba se agencian la vida con la venta de café principalmente en las mañanas, cuando la mayoría de las personas se dirigen al trabajo.

No obstante, esta situación ha afectado a muchos, como por ejemplo a Emma, una entrevistada por CiberCuba que también está padeciendo la escasez de café.

"No sé qué pasa que no aparece ni el que tuestan algunos en sus patios ni los paqueticos que venden por la libreta de abastecimiento y que en la calle valen diez pesos cubanos. Hace más de veinte días que nada más puedo hacer la colada de por la mañana", sostiene.

Por su parte, el director del Grupo Agroforestal “Tercer Frente”, mayor productor cafetalero de Cuba, dijo en el programa Mesa Redonda que el record productivo de café se estableció en 1961 con una producción de 60 mil 330 toneladas de café oro.

No obstante, a partir de esta fecha ha venido disminuyendo la producción, y ya para las década de los años 70 y 80 el rendimiento promedio fue de 21 mil 863 toneladas.

Ahora mismo el pico de producción a nivel nacional ronda las 8 mil toneladas.

El pasado primero de diciembre, Francisco Silva Herrera, director general de Venta de mercancías del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), dijo que la distribución del café en este mes tendrá un aplazamiento debido a atrasos productivos de la industria.

Dijo además que se prevé completar la producción el 5 de diciembre a causa del arribo tardío del envase, y posteriormente en alrededor de una semana debe concluir la distribución a la red minorista.

"Este será un proceso gradual y representará una afectación inferior a la del mes de noviembre, cuando la entrega a los mercados mayoristas concluyó en el entorno del día 15, y la distribución entre el 23 y el 24", sostuvo.

Por su parte, Miguel Ángel Arregui Martínez, presidente del Grupo Empresarial Agroforestal del Ministerio de la Agricultura, dijo a Cubadebate que entre las causas de la disminución de la producción están el éxodo de población, las indisciplinas tecnológicas en la siembra y el cultivo, las limitaciones de recursos, los precios no estimulantes y los efectos de los huracanes y sequías.

"Para el año 2018 se detiene el decrecimiento logrando un acopio de 8 mil 220 toneladas de café oro, lo más alto en los últimos diez años", detalló.

“Para el 2019 el plan es de nueve mil toneladas de café oro y para el 2020 están planificadas diez mil toneladas, con una tendencia creciente hasta el 2030”, aseguró.

También añadió que el objetivo supremo del programa es alcanzar las 30 mil toneladas de café oro en 2030, de ellas, destinadas al Encargo Estatal (café consumo a la población) con 15 mil toneladas, 7 mil 700 toneladas para el mercado interno en cadenas de tiendas y hoteles, dijo.